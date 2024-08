Colegiul Medicilor: Consiliul de Medicină Legală a încălcat grav drepturile medicilor de la Sf. Pantelimon acuzaţi de omor

Colegiul Medicilor din România lansează acuzații grave la adresa Consiliului Superior de Medicină Legală, despre care spune că a încălcat „în mod grav” drepturile la un proces echitabil în cazul medicilor de la Spitalul Pantelimon acuzaţi că ar fi provocat decesul unui pacient.

„(…) Prin modul în care conducerea Consiliului Superior de Medicină Legală a prezentat în spaţiul public concluziile unui raport medico-legal efectuat într-o anchetă în curs, fără a respecta dreptul celor doi medici de a face obiecţiuni la concluziile raportului medico-legal, şi expunând public procentul de vinovăţie de 99%, a încălcat în mod grav drepturile medicilor inculpaţi la un proces echitabil, cu nerespectarea prezumţiei de nevinovăţie, atât timp cât cauza este nefinalizată, la acest moment, cu un rechizitoriu de trimitere în judecată, şi a realizat o nepermisă hotărâre de condamnare în spaţiul public a medicilor anchetaţi, în contradicţie cu normele deontologice profesionale, antepronunţându-se în dosar”, precizează Colegiul Medicilor din România într-un comunicat transmis, luni, .

Potrivit Colegiului, comunicatul Consiliului Superior de Medicină Legală precizează că, potrivit „Malpractice and medical liability. European Guidelines on Methods of Ascertainment and Criteria of Evaluation” – ce reprezintă un ghid de bună practică, la nivel european, pentru evaluarea malpraxisului, realizat în colaborare de experţi din Austria, Belgia, Bulgaria, Estonia, Franţa, „rolul medicinei legale a devenit din ce în ce mai specific, esenţial şi ineluctabil în mediul judiciar, pentru a preveni şi evita

Colegiul Medicilor din România consideră că, în temeiul jurisprudenţei Curţii Europene – şi care este drept intern obligatoriu pentru organele judiciare şi instanţele judecătoreşti, precum şi în contextul unui subiect de interes public, aşa cum este cazul din Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon”, toate autorităţile cu competenţe în domeniul medical şi juridic sunt obligate să colaboreze pentru a dovedi adevărul judiciar, cu respectarea strictă a competenţelor şi a procedurilor, în cadrul cărora acestea sunt emise, însă care să aibă, la bază, probe ştiinţifice medicale.

“Pornind de la această constatare a Curţii Europene, care nu face altceva decât să reflecte starea de fapt şi de drept cu privire la cauzele în care este necesară o opinie medico-legală, dorim să atragem atenţia că orice altă opinie medicală, aviz ştiinţific emis în prezent de o societate profesională, nu are valoare juridică obligatorie în faţa autorităţilor judiciare naţionale, dacă aceasta nu este în conformitate cu Codul de procedură penală român şi cu reglementările specifice medico-legale. Potrivit acestor reglementări, „la lucrările Comisiei superioare medico-legale pot fi cooptaţi, în funcţie de specificul lucrărilor, profesori – şefi de disciplină, din diferite specialităţi medicale, precum şi specialişti din alte domenii ale ştiinţei, care pot contribui la lămurirea problemelor a căror rezolvare o cere justiţia în diferite expertize medico-legale” (art. 20 alin 2 din OG nr. 1/2000). Prin urmare, doar într-un context strict reglementat, un medic specializat ar putea emite o opinie care să fie sau nu luată în considerare, în contextul unui raport medico-legal. În aceste condiţii, chiar dacă Colegiul Medicilor din România sau o societate profesională ar emite opinii ştiinţifice, raportat la toate detaliile unui caz specific, acestea nu ar putea fi obligatorii pentru niciun procuror sau judecător, în conformitate cu legislaţia prezentă”.

În contextul opiniilor medicale emise de medici de Anestezie şi Terapie Intensivă, din România şi din alte ţări europene, precum şi de către Societatea Română de Anestezie şi Terapie Intensivă, care impun reanalizarea suspiciunilor rezonabile de săvârşire a infracţiunii de omor cu premeditare, Colegiul Medicilor din România îşi exprimă îngrijorarea cu privire la caracterul disproporţionat al măsurii privative de libertate, considerând că există şi alte măsuri care pot elimina orice stare de pericol pentru ordinea publică şi apelând, totodată, la toate instrumentele legale existente, pe care justiţia le consideră utile, pentru a evita condamnările publice şi emiterea de concluzii înainte de finalizarea procedurii legale.