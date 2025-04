Ciolacu primește o lovitură din PSD, în scandalul emisarului Sprînceană. Un important primar, în dezacord cu deciziile sale: „Cred că a greșit”

Marcel Ciolacu este criticat chiar din interiorul PSD pentru decizia de a-l desemna pe Dragoș Sprînceană, controversatul afacerist din SUA, ca emisar special pe lângă administrația .

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, consideră că premierul PSD a greșit atunci când l-a ales pe Dragoș Sprînceană. Declarațile acestuia, care pun la îndoială relația cu Uniunea Europeană și care îl decredibilizează pe președintele interimar Ilie Bolojan fac un deserviciu României. El a comentat acest subiect în emisiunea Talk B1 cu Gabriela Mihai.

„Ce pot să vă spun, bineînțeles, că nu sunt de acord cu acest domn. Cred că domnul Marcel Ciolacu a greșit în alegerea dumnealui. Prima noastră casă și singura, în acest moment, este Uniunea Europeană. Înainte de orice suntem europeni. Donald Trump și echipa lui pot lua orice măsură, cu orice țară și se vede că se întâmplă acest lucru, dar noi facem parte din UE. De la ei ne primim banii, avem valori europene în care credem și prima noastră opțiune este UE”, a declarat primarul municipiului Buzău.

În opinia sa, emisarul lui Marcel Ciolacu „a bătut câmpii” atunci când a făcut referire la relațiile cu Franța și cu Emmanuel Macron. De asemenea, Constantin Toma nu este de acord cu atacul lansat de acesta la adresa președintelui interimar Ilie Bolojan

„Acest domn Sprînceană a bătut câmpii își dă cu părere vis-a vis de politica României, de președintele Macron care iată, Franța ne ajută, incredibil, ne-a ajutat în toată istoria și cred merită mai mult respect. Văd un atac domnul președinte Bolojan și nu este deloc în regulă. Avem o ordine constituțională, președintele este președinte, chiar dacă este interimar și trebuie respectat. Această lipsă de respect nu ne ajută în nici un fel, inclusiv față de partenerii noștri europeni și de oriunde din această lume”, a explicat Constantin Toma.

Apariția lui Dragoș Sprînceană este ciudată

Constantin Toma a apreciat că apariția lui Dragoș Sprînceană în zona guvernamentală este ciudată, având pozițiile sale de la finalul anului trecut, în contextul alegerilor prezidențiale și parlamentare.

„Nu pot să îmi dau seama (de ce s-a răzgândit Ciolacu – n. red.). Vă dați seama, vorbesc în nume personal, sunt membru al PSD, sunt de la Buzău cu domnul premier Ciolacu, dar acest domn nu îmi inspiră încredere. A încercat să participe la prezidențiale … era pro-Călin Georgescu, apoi a fost împotriva lui. Este foarte ciudat”, a menționat primarul municipiului Buzău.

Din punctul său de vedere Dragoș Sprînceană se poziționează împotriva României prin declarațiile pe care le-a făcut public.

„Iar acum este împotriva României, prin declarațiile lui, spunând că «noi batem câmpii aici, suntem niște golani, nu ne interesează Ucraina, o spunem așa, la mișto, și președintele Macron nu reprezintă nimic». Nu cred în poestea asta”, a spus Constantin Toma.

Ciolacu, reacții contradictorii ca-n scandalul Nordis

În scandalul emisarului , Marcel Ciolacu are același tip de comportament ca în scandalul Nordis. Pe măsură ce lucrurile evoluează, premierul își schimbă declarațiile, ajungând să se contrazică.

Mai întâi, în urmă cu câteva zile, în ședință de guvern, a spus că a trimis doi emisari speciali la Donald Trump. A doua zi a confirmat că unul dintre ei este Dragoș Sprînceană, despre care afirma că este obișnuit să participe la evenimentele „cu ștaif” organizate de republicani. Mai mult, Marcel Ciolacu spunea că l-a însărcinat pe acesta să spună adevărul despre România.

După contestările apărute în spațiul public și, mai ales după ce Dragoș Sprînceană a făcut declarațiile controversate cu privire la Emmanuel Macron și la președintele Ilie Bolojan, premierul s-a lepădat de emisarul său și a transmis pe Facebook, că acesta vorbește în nume personal. Ulterior, la insistențele jurnaliștilor, el a adoptat o poziție defensiv-agresivă.

Cronologia declarațiilor lui Ciolacu

Pe 3 aprilie, înaintea ședinței de guvern, premierul anunța că doi emisari ai României au ajuns în şi urmează să aibă întâlniri cu reprezentanţii Administraţiei Trump. El spunea, atunci că este vorba despre un rezident din SUA și un trimis special al său. Ulterior, avea să se afle că este vorba despre Dragoș Sprînceană și Lucian Romașcanu.

„SUA are trimiși speciali pentru toate puterile importante. Căutăm și noi, pentru că trebuie să schimbăm sistemul de abordare. Eu, acum, ca premier am trimis oameni în SUA, care vor merge la întâlniri. Vor merge la Mar-A-Lago, vor avea întâlniri importante. Avem 2 opțiuni: Să ne supărăm sau să ne adaptăm!”, spunea Marcel Ciolacu.

O zi mai târziu, la Timișoara, Marcel Ciolacu confirma că este vorba despre Dragoș Sprînceană, cel pe care l-a ales să reprezinte interesele României pe lângă Donald Trump.

„Şi mi s-a părut corect, prin prietenii pe care îi am, să căutăm persoane care sunt în anturajul Partidului Republican de a spune despre România, de a face discuţii despre România. Nu pe banii României. Noi nu avem încă legea lobby-ului, dar mă bucur că în PNRR e trecut că trebuie să avem şi noi o lege a lobby-ului, nu pe cheltuieli guvernamentale şi da, cu domnul Dragoş Sprânceană am avut această discuţie telefonică, cred că pe la 5 dimineaţa ca să ne potrivim cu orele, şi l-am rugat: dom’le, înţeleg că veţi participa în perioada următoare…”, Explica Ciolacu de la Timișoara.

Între timp, lucrurile au evoluat într-o direcție neplăcută pentru premier. Pe lângă criticile pe care le-a primit, pentru decizia sa, de la mai mulți politicieni și jurnaliști, Ciolacu a primit o lovitură chiar de la trimisul special, Dragoș Sprînceană. Într-o intervenție la Digi 24, acesta a făcut o serie de declarații controversate. Ciolacu și-a actualizat opiniile, spunând că afaceristul din SUA nu reprezintă România în relația cu Trump.

„Părerile exprimate în spaţiul public de diverşi cetăţeni români care nu au nicio calitate oficială sunt pur personale şi nu implică o poziţie a statului român. Poziţiile oficiale ale României sunt întotdeauna transmise prin canale instituţionale, în strânsă legătură cu Preşedinţia şi Ministerul Afacerilor Externe. Priorităţile politicii externe româneşti rămân, aşadar, neschimbate

Prin urmare, nu există niciun « », există însă mulţi români din diaspora – antreprenori, medici, specialişti IT etc, cu care am vorbit în ultima perioadă şi care s-au arătat dispuşi să deschidă diverse canale de comunicare prin prisma conexiunilor pe care le au atât în Statele Unite, cât şi în Europa”, a scris Ciolacu pe Facebook, încercând să atenueze scandalul.

Cum jurnaliștii au insistat, pe acest subiect, premierul a abordat o atitudine defensiv agresivă, răspunzând în așa fel încât să descurajeze orice tentativă de a cere lămuriri.

„Domnul Sprînceană nu este un emisar al României. Sunt mesajele personale ale unui român care trăieşte în Diaspora. Are părerile noii Administraţii din SUA. Presupun că nu erau aşteptări să îl sun pe Soros să stea de vorbă în numele României cu Donald Trump”, a afirmat Marcel Ciolacu la Antena1.

Declarațiile controversate ale lui Dragoș Sprînceană

Dragoș Sprînceană a avut o intervenție la Digi 24, în care a susținut că reprezintă România în Statele Unite și că are sarcina de a îmbunătăți dialogul cu administratia Trump. El a făcut mai multe declarații controversate care au provocat indignare în spațiul public.

Una dintre acestea a fost legată de preşedintele francez Emmanuel Macron. Despre acesta a spus, fals, că susține continuarea războiului din Ucraina. De asemenea, Sprînceană a relatat că i-ar fi sfătuit pe apropiații lui Donald Trump să ignore mesajele României, pro-Ucraina şi pro-Franţa.

„Statele Unite îşi doresc foarte mult oprirea războiului din Ucraina. Domnul Macron îşi doreşte continuarea acestui război din Ucraina”, a spus el.

Pentru susținerile sale, l-a luat ca martor pe Marcel Ciolacu, spunând că a vorbit și cu el despre aceste aspecte. Când i s-a atras atenţia că poziţia sa este diferită de cea statului român, în ceea ce priveşte Ucraina, el a replicat:

„Eu l-am întrebat personal pe domnul Ciolacu şi mi-a spus opusul la ce spuneţi dumneavoastră acum, din partea dumnealui şi biroului dumnealui”.