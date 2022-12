Comandăm online rame și lentile pentru ochelari?

Folosim comerțul online din ce în ce mai mult, pentru o gamă din ce în ce mai largă de produse.

Dar putem să comandăm și lentile pentru ochelari?

Când mergem la magazinul de optică, cu rețeta de la oftalmolog în mână, persoana de acolo ne întreabă ce fel de lentile vrem și stabilește, mai degrabă dumnealui, ceva. Ne arată și o ramă, două, zece, din care alegem repejor una. Ne spune un preț, îl plătim și revenim să luăm ochelarii. Totul în grabă, totul fără să știm prea bine ce voiam și de ce.

Dacă însă intrăm într-un magazin online de rame și lentile putem face același lucru în liniște, acasă, la birou, de pe telefon sau, mai bine, de pe un calculator. Cercetăm temeinic, așa cum facem și cu alte lucruri pe care le cumpărăm, doar e vorba despre ochelarii pe care îi vom purta probabil multă vreme, zi de zi.

Cum procedăm să comandăm online lentile pentru ochelari?

Pentru început găsim magazinul online bun, cu module foarte confortabile, ușor și intuitiv de folosit. Citim părerile clienților, verificăm să aibă autorizațiile necesare, relația cu producătorii de lentile să fie certificată. Să fim corecți, asta nu prea e ușor de făcut la magazinul din colț.

Dacă avem nevoie și de , în magazinul online găsim mii de rame din care să selectăm, pe îndelete, numai pe cele care corespund, ne putem consulta cu prietenii, verificăm prețul ramei așa cum facem când cumpărăm online. Din nou, un site bun are filtre în funcție de tot ce ar putea să ne ajute să alegem: dimensiuni, material, greutate (foarte importantă pentru confortul nostru ulterior), culoare, preț, etc. Când vom fi rămas cu câteva care se potrivesc așteptărilor noastre, putem alege cu inima pe cea care ne place. Și mai interesant, site-urile bune oferă module de probat online ca să vedem cum ne stă cu o ramă sau alta.

Apoi începem să configurăm lentilele. Noi am făcut asta la , magazinul online unde am găsit module foarte ușor de folosit, explicații pe înțeles și, deloc de neglijat, prețuri foarte bune. Important este să faceți propria cercetare și să găsiți locul care vă place.

Vom avea de ales câteva caracteristici ale lentilelor, o vom face în funcție de nevoi, de activitățile noastre zilnice și vom urmări cum se modifică prețul final.

Primul pas este să selectăm tipul de lentile dorit. Vrem lentile monofocale sau poate ne trebuie lentile bifocale sau lentile progresive. Cea mai avansată soluție pentru presbiopi o reprezintă noile cu care vedem bine și la distanță, și să citim, și la calculator.

Apoi stabilim materialul lentilei (sticla clasică sau plastic, cu avantaje și dezavantaje fiecare), grosimea lentilei (contează la dioptrii mari sau rame speciale), tratamentele aplicate lentilei (pe care le alegem noi, după obiceiurile noastre), dacă vrem cumva lentile fotocromatice – cele care se închid la culoare în funcție de intensitatea luminii de afară.

Oricând în acest proces citim explicațiile și înțelegem ce ni se potrivește, putem selecta și deselecta ceva și vedea cum se schimbă prețul final. De asemenea, oricând, avem posibilitatea să vorbim pe chat sau telefonic cu specialiștii de acolo care ne vor lămuri, ne vor ajuta. Discutăm cât vrem, când vrem și de câte ori este nevoie ca să fim siguri că luăm cele mai bune decizii.

Putem comanda doar rame, doar lentile sau ochelarii cu totul, iar lentilele sunt montate chiar în laboratorul producătorului, iar mai bine de atât nu se poate.

In cazul nostru, am trimis rețeta și am fost sunați să validăm împreună comanda făcută, deci nu e loc de greșeală. Ochelarii au venit acasă, împreună cu certificatul de garanție emis pe numele clientului de către producător.

In concluzie, am ales ramele ușor, am avut o ofertă uriașă și prețuri foarte bune, normal pentru comerțul online. Am configurat lentile pentru ochelari așa cum am vrut, în funcție de nevoile noastre pe care noi le știm cel mai bine, după ce am citit și am înțeles ce ne trebuie și de ce. Am putut să ne încadrăm în bugetul alocat, după o analiză făcută serios, fără grabă și fără nerăbdarea unor alți clienți care așteaptă în magazin. Am făcut toate astea de acasă, fără drumuri repetate în oraș. Nu în ultimul rând, am aflat cu uimire ce diferențe mari de preț sunt de la un loc la altul și am putut face în așa fel încât să nu plătim mai mult de cât era cazul.