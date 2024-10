Crima din Brăila. Ce declarații a făcut suspectul din închisoare

Maricel Mihai, principalul suspect în cazul care a fost găsită moartă în propriul cabinet se află în spatele gratiilor, fiind arestat preventiv pentru 30 de zile, și a făcut prima declarație legată de crimă.

Și-ar fi pierdut cumpătul din cauza durerii

Suspectul în cazul crimei din Brăila a făcut mărturisiri din închisoare, fiind acuzat de uciderea medicului stomatolog Marina Gavril, conform

Potrivit informațiile infobrăila.ro, Maricel Mihai a declarat că a comis crima de nervi din cauză că medicul stomatolog i-a spus cpă are nevoie de programare pentru a-i tratat infecția dentară. Durerea și necesitatea de a se întoarce la clinică într-o altă zi, suspectul și-ar fi pierdut calmul și ar fi ucis-o pe dentistă. Dar, din închisoare, acesta face alte declarații.

Declarația suspectului din închisoare

„Nu am omorât-o eu! Eu nu am făcut nimic. M-au dus la medicul legist și m-au verificat peste tot și nu mi-au găsit nimic. M-am dus la părinții mei, le-am zis că mă doare măseaua și mă duc să văd ce fac cu ea, că mă durea rău măseaua și nu mai puteam de durere. (Nr. Medicul) mi-a spus că nu poate să mi-o scoată, că are infecție în ea și trebuie programare. Am stat pe puțin 3-4 minute”, a declarat suspectul în urmă cu câteva zile.

Reamintim că, în propriul cabinet din Brăila, iar suspectul a fost căutat timp de patru zile. Medicul trăia într-un cartier rău famat din Brăila și se temea pentru viața ei, drept pentru care urmase un curs de port armă și intenționa să își cumpere un pistol.