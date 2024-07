Crimă șocantă în Buzău. O tânără de 25 de ani a fost ucisă cu mai multe lovituri de topor de fostul soț

O tânără de 25 de ani a fost ucisă cu de fostul soț, în Buzău. Bărbatul ar fi recurs la acest gest din cauza geloziei și în urma unor discuții în contradictoriu legate de copil.

Bărbatul a recurs la gestul șocant pe fondul geloziei

Femeia ar fi plecat pe litoral pentru a lucra, în timă ce copilul de doi ani a rămas în grija bunicii, în localitatea Dâmbroca, comuna Săgeata.

Acum câteva zile, tânăra s-a întors acasă în încercarea de a rezolva o problemă pe care a avut-o cu soțul ei în legătură cu copilul. Într-un acces de furie, bărbatul ar fi lovit-o cu mai multe lovituri de topor.

„În fapt, cele două persoane erau despărţite, ea începuse să lucreze la mare pentru a-i asigura un trai copilului care era crescut la bunica lui. Aveau o dispută cu privire la copil, el sunase şi pe la Protecţia Copilului. Ea s-a întors vreo două zile de la Constanţa, iar el ar fi luat toporul şi i-ar fi aplicat mai multe lovituri în mai multe părţi ale corpului. A fost reţinut, dar nu a dorit să declare nimic, urmând ca procurorii să formuleze propunere de arestare la Tribunalul Buzău. Pe parcursul nopţii nu a dorit să declare nimic în faţa procurorului de caz. A fost deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de omor calificat. Bărbatul are vârsta de 36 de ani, iar victima 25 de ani. Urmează să stabilim mobilul, cel mai probabil pe fondul disputei copilului şi pe fondul geloziei”, a precizat Valerică Văsii, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, potrivit .

Cum a reacționat primarul comunei după aflarea veștii șocante

„Am rămas stupefiat. Am aflat de la un vecin că se despărţise, ea îşi găsise probabil pe altcineva, avea un loc de muncă pe la Constanţa. (…) Au împreună un copil mic. Nu am avut probleme în comună, de asta am şi zis prima dată că nu cred aşa ceva. Lumea a fost speriată, îngrozită, comuna noastră este liniştită, au fost cazuri foarte rare. Sperăm să nu se mai întâmple aşa ceva pe nicăieri”, a declarat primarul comunei Săgeata, Sorin Tănase, potrivit sursei citate anterior.

Soțul femeii de 25 de ani ar fi sunat la 119 pentru a semnala că minorul este în grija bunicilor și că vrea să îl ia în îngrijire, a transmis Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

„În data de 20 iulie, tatăl minorului a apelat 119, anunţând că mama acestuia lucrează pe litoral, copilul a rămas în grija străbunicii materne, iar tatăl intenţionează să se îngrijească de copil. Reprezentanţii DGASPC Buzău au discutat telefonic cu părţile, care au convenit ca tatăl să se ocupe de creşterea copilului la domiciliul bunicilor paterni, fiind sprijinit de aceştia, până la revenirea mamei la domiciliu. Familia a fost informată despre serviciile de consiliere şi suport de care pot beneficia, în vederea depăşirii situaţiei. În prezent, au început demersurile de evaluare a situaţiei, în funcţie de rezultate vom propune instanţei stabilirea unei măsuri care să corespundă nevoilor minorului”, au transmis .

Procurorii au anunţat că vor formula o propunere de arestare preventivă la Tribunalul Buzău pentru bărbatul acuzat de omor calificat.