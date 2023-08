Criminolog: „DIICOT trebuie să vizeze uriașele rețele care aduc droguri cu bărci, cu mașini, cu avioane”

Specialiștii critică dur strategia autorităților române pentru stoparea traficului de droguri, un fenomen care a explodat în ultimii ani.

Vlad Zaha, criminolog specializat în politici publice în domeniul drogurilor, cu studii la Universitatea Oxford, a criticat faptul că autoritățile române își concentrează eforturile asupra micilor consumatori de droguri, în loc să vizeze marile rețele de traficanți. Așa se face că traficul de droguri devine nedepistat.

„Ne permitem să persecutăm jumătate din populația României sau trebuie să eficientizăm munca pentru uriașele rețele care aduc droguri cu bărci, cu mașini, cu avioane, pe sub pământ, pe apă, prin aer?”, se întreabă specialistul.

Experții critică strategia statului român de stopare a traficului de droguri

“Este o strategie extrem de ineficientă pentru că se concentrează pe consumatori, pe micul trafic de droguri. Reamintesc, 80% dintre toate dosarele DIICOT erau pentru cantități de substanțe mai mici de 5 grame. Un procuror antimafia, în loc să se concentreze pe tonele de droguri reale, zecile, sutele de tone care tranzitează România lunar, are 8 dosare ale unor tineri cu substanțe pentru posesie pentru consum propriu. Să pornești de la consumator către rețea este greșit. Este fals. Avem SRI, SIE, DIICOT care trebuie să se concentreze pe interceptări și pe infiltrări în marile rețele, pe care, cu siguranță, ar putea să să le descopere sau să le cunoască dacă nu ar avea 80% din muncă, din birou ocupat cu cantități așa de puține.

Vă reamintesc că în România avem cel puțin un milion de tineri între 16 și 25 de ani care au consumat cannabis cel puțin o dată, doar în această grupă de vârstă și doar cannabis. Ăsta este studiul lui Mihai Copăceanu din 2019 „Sex, alcool, marijuana și depresie în rândul tinerilor din România”.

Vă dați seama ce ar însemna să se înceapă o întreagă campanie publică cu poliție, jandarmi, poate chiar și armată, împotriva a jumătate din grupa de vârstă de tineri din România?”.

Vlad Zaha spune că DIICOT ar trebui să abandoneze cele 80% dintre dosare care vizează consumul sau posesia unei cantități mici de droguri și să se concentreze exclusiv asupra traficului de droguri care tranzitează România și care are și o piață de desfacere foarte mare în România.

“Ar trebui concentrarea exclusivă asupra traficului și un model de sănătate publică asupra posesiei de droguri pentru consum propriu, în sensul nepedepsirii penale a celor cu cantități mici de substanță asupra lor.

Aici nu vorbesc despre condus sau condus sub influență. Doar prin informare și educare fără amenințarea bâtei peste capul omului poți ajunge în situația în care să previi în mod real urcatul la volan sub influența drogurilor, eventual și sub influența alcoolului.

Spunea și psihologul și cercetătorul Mihai Copăceanu că exact prin aceste procese de grup și procese individuale poate un om să fie prevenit din a se urca la volan, nu cu pedepse”.

Doar pe structura centrală avem peste 5.000 de dosare la București anual, unde majoritatea este pentru micul trafic sau pentru mica posesie de droguri, mai puțin de 5 grame.

“Să luăm acești bani și să îi dăm către asistență, prevenire și sănătate. Și pe de altă parte, inevitabil, eficientizăm munca reală pe care trebuie să o facă DIICOT, poliția și serviciile secrete. Este și o problemă de apărarea națională.

Este ireal să ne concentrăm în continuare pe micii consumatori în timp ce majoritatea traficului de droguri este nedepistat. Pe ultimul studiu al Agenției Naționale Antidrog 84% dintre tinerii care au răspuns în mediul online că iau parte în activități publice au declarat că ar putea să facă rost de droguri ușor sau foarte ușor. Despre ce vorbim? Despre reînnoirea războiului? Cred că este greșit”.