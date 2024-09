Cum a ajuns vesta pescărească un accesoriu de nelipsit din arsenalul călătorilor, după un filmuleț viral pe rețelele sociale

Pe rețelele sociale există mai multe filmulețe care arată cum se poate folosi vechea și demodata vestă pescărească pe post de… bagaj.

În cele 18 buzunare ale vestei încap două costume de baie, machiaj, AirPods, căști cu fir, un MacBook și un încărcător de iPhone, portofelul, ochelari de soare, un laptop, o carte și multe altele, artă una dintre utilizatorii noului stil de bagaj.

Călătoria cu vesta de pescar pe post de bagaj a început să apară după ce mai multă lume s-a plâns că taxele suplimentare ale companiilor aeriene sunt prea mari.

