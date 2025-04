Tinerii în vârstă de 18 ani care doresc să călătorească în beneficiază de gratuitate pe trenuri prin programul DiscoverEU. Comisia Europeană a lansat înscrierile pentru o nouă rundă.

Peste 35.000 de tineri cu vârsta de 18 ani, din state membre pot călători gratuit, cu trenul, spre destinații din Uniunea Europeană și în acest an. Programul DiscoverEU care permite achiziția de a fost lansat recent, iar cei ce îndeplinesc condițiile se pot înscrie. Cei înscriși vor putea călători singuri sau alături de un grup de până la patru prieteni.

DiscoverEU este o inițiativă din cadrul Erasmus+ (2021-2027) prin care, tinerilor de 18 ani li se oferă experiența unei cu trenul spre destinații din UE. Potrivit prezentării oficiale, programul le permite acestora să exploreze diversitatea Europei, moștenirea și istoria sa culturală și să se conecteze cu alți tineri din toată Europa.

Comisia Europeană și Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) vor selecta un număr de peste 35.000 de tineri care îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Cei interesați se pot înscrie pe până în data de 16 aprilie 2025, ora 12:00 (ora Bruxelles-ului), respectiv 11:00, ora României.

Tinerii selectați vor primi abonamente de călătorie valabile între 1 iulie 2025 și 30 septembrie 2026, pentru o perioadă de maxim o lună. Ei vor trebui să călătorească, ca regulă generală, cu trenul, însă vor avea acces și la alte mijloace de transport, cum ar fi feriboturi și autocare. În cazuri excepționale, când nu există alternative, vor putea călători și cu avionul.

În plus, participanții vor primi și câte un Card European pentru Tineret (EYCA), disponibil prin aplicația DiscoverEU Travel. În baza acestuia vor avea acces și reduceri pentru activități culturale, învățare, sport, transport local, cazare, alimentație etc. Cardul va fi valabil timp de un an de la activare.

Cine poate aplica pentru programul DiscoverEU

Pentru a fi eligibili, candidații care se înscriu pe Portalul European pentru Tineret trebuie să îndeplinească o serie de condiții, dupăcum urmează:

să fie născuți între 1 iulie 2006 și 30 iunie 2007 (inclusiv);

să completeze numărul cărții de identitate (ID), pașaportului sau cărții de ședere pe formularul de cerere online;

să fie cetățeni sau rezidenți ai unui stat UE sau al unui stat terț asociat programului Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia, Turcia).

După înscriere, candidații vor trebui să urmeze test (cu excepția celor care se înscriu ca grup). După selecție, agențiile naționale Erasmus+ vor ajuta participanții să se pregătească pentru călătorie, organizând întâlniri între călători, înainte de plecare.

Participanții selectați pot călători singuri sau însoțiți de până la patru prieteni, cu condiția ca aceștia să îndeplinească, la rândul lor, criteriile de eligibilitate. În acest caz, fiecare prieten trebuie să aplice folosind codul de cerere al persoanei care a fost selectată. Tinerii cu handicap sau dificultăți de sănătate vor primi sprijin special pe parcursul călătoriei.