Cum a reacționat o pensionară când a văzut că nu a primit bani în plus după recalculare: „Nu mă așteptam...”

Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a declarat recent că unele pensii vor fi dublate în urma acestei recalculări. Cu toate acestea, nu toți pensionarii vor primi bani mai mulți. Doamna Steliana susține că ea nu a primit niciun leu în plus la pensie după această recalculare. Iată care i-a fost reacția.

Unii pensionari români nu vor primi bani în plus după recalculare

Un , având 17 ani de perioade pentru puncte de stabilitate, primește, după recalculare, 2.971 de lei. Înainte, aceeași persoană primea 1.514 lei.

„Este acelaşi cuantum de pensie pe care l-am avut şi până acum. Probabil, fiind pensionată pe limită de vârstă de vreo doi ani, dosarul a fost mai curând luat la mână şi probabil că a fost calculat cu toate deciziile şi corecţiile. Asta e pensia pe care am primit-o şi până acum. Am o vechime în muncă de 24 de ani şi 9 luni. Fără câteva zile ca să fac 25 de ani.

Mi-am făcut şi eu un mic calcul şi nu mă aşteptam să fie în plus pentru că nu avea de unde. Nu mă aşteptam să fie nici cu minus pentru că, tot aşa, nu avea de unde. Am lucrat în industria uşoară care şi acum şi atunci era cel mai slab plătită”, a declarat o pensionară care nu a primit bani în plus după recalculare, scrie .

la pensie, după această recalculare. Ea primea înainte 2.152 de lei, iar de acum va primi 2.335 de lei. „Pensia pe care o aveam înainte era 2.152 şi acum e 2.335. Deci este o mică majorare, dar e bine că nu a scăzut. Oricum, eu mă bucur pentru asta”, a precizat Veronica Preda, pensionară.