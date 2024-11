O pensionară a dezvăluit ce pensie va încasa de luna viitoare. A primit decizia de recalculare de la poștaș: “Înainte era 2.152 şi acum e ...”

Vineri, pe 16 august, a început deciziilor de recalculare. O parte dintre pensionari au primit deja decizia și așa au aflat câți vor primi de luna viitoare.

Câți bani a primit în plus o pensionară, după recalculare

Unii s-au declarat mulţumiţi de calcule, alţii au spus că sumele date sunt mici pentru nevoile lor, iar pentru peste 850.000 de pensionari, pensia va rămâne aceeași pe care o aveau deja.

„Pensia pe care o aveam înainte era 2.152 şi acum e 2.335. Deci este o mică majorare, dar e bine că nu a scăzut. Oricum, eu mă bucur pentru asta”, a precizat Veronica Preda, pensionară, potrivit .

O altă pensionară a fost dezamăgită după ce a primit decizia.

„Puţin, cât dăm pe medicamente… vin facturi. Bineînţeles că am avut speranţă. Mulţumesc lui Dumnezeu că îmi dau copiii. Cât pot şi ei”, a declarat Eva Verga, pensionară.

O altă pensionară care ar fi dorit să iasă pe plus după recalculare a rămas doar cu speranța.

O altă pensionară a rămas doar cu speranța, zero creștere

După 24 de ani lucraţi ca inginer mecanic, a aflat că rămâne cu aceeași pensie.

„2.587. Zero lei şi zero bani în plus, este acelaşi cuantum de pensie pe care l-am avut şi până acum. Nu am avut aşteptări. N-am avut în decursul activităţii nici prime, nici sporuri”, a spus Steliana Berceanu, pensionară.

După această recalculare, aproape 2 milioane de pensionari vor avea creşteri de până la 500 lei, în timp ce pentru aproape 1 milion, majorările vor fi între 500 şi 1.000 lei.

„Dacă stagiul de cotizare e foarte mare, dacă nu a beneficiat de indice de corecţie de 1,41%, creşterile sunt spectaculoase, sunt aproape de dublu 100% pentru că intervin punctele de stabilitate”, a transmis Daniel Baciu, preşedinte Casa Naţională de Pensii.