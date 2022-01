Cum arată orașul din România în care poți cumpăra blocuri cu 49.000 de euro bucata. 13 imobile de câte 4 etaje, scoase la vânzare (GALERIE FOTO)

Există în România un loc unde oamenii pot cumpăra un bloc întreg, la prețul de 49.000 de euro. Cele 13 imobile au câte 4 etaje.

În Anina, județul Caraș – Severin, sunt situate imobilele disponibile, iar povestea lor este strâns legată de unul dintre cele mai mari eșecuri din Epoca Ceaușistă. La vânzare sunt scoase 13 blocuri, iar doritorii le pot cumpăra pe toate, sau câte unul. În cazul în care achiziționează un imobil separat, doritorii vor plăti suma de 49.000 de euro. Mai multe imagini în galeria foto de AICI!

Cele 13 blocuri de câte 4 etaje au în total 166 de apartamente. Prețul de 49.000 de euro pentru un bloc este unul negociabil, iar în anunțul postat pe site-ul de profil imobilele sunt promovate ca având „o poziție de vis”.

Cele mai multe dintre apartamente ar avea vedere către Semenic și au apartamente cu 2 sau trei camere. „Investiție imobiliară foarte, foarte ieftină! Pretabil turism montan! Case ptr seniori!”, se mai arată în anunț. Terenul care se află sub un bloc are o dimensiune de aproximativ 5 hectare.

Povestea din spatele blocurilor de 49.000 de euro din Anina

Povestea imobilelor care se vând în prezent cu 49.000 de euro bucata începe în anii `80, atunci când s-a decis construirea Orașului Nou Anina, ce urma să fie destinat celor 4.000 de angajați ai centralei construite la Anina, în vedere producerii energiei electrice pe bază de şist bituminos.

„Povestea acestui loc sinistru, care arata acum ca un gulag pustiit, este legata de cel mai mare esec industrial al Epocii de Aur. Istoria sa incepe in ’71, cand sotii Ceausescu ajung in vizita in SUA. Afla de la serviciile secrete ca americanii au un proiect prin care vor sa scoata energie din aderea sisturilor bituminoase, care sunt un fel de roca imbibata cu ulei.

In ’72 ajung in vizita in China, unde afla ca chinezii au zacaminte de sisturi bituminoase, dar n-au tehnologie sa le valorifice. Asa ii vine Elenei Ceausescu, sefa atunci la Institutului de Cercetare in Chimie, ideea sa scoata curent din sisturi bituminoase si apoi sa vanda in Orient tehnologia. La Anina se descoperisera zăcăminte de şist bituminos, insa nu fusesera inca studiate din punctul de vedere al producerii energiei electrice.

Acest lucru nu i-a impiedicat pe artizanii ideii sa aloce 1 miliard de dolari, aproape jumatate din suma folosita la constructia Casei Poporului, pentru acest proiect”, scrie pe pagina de Facebook „File de istorie”.

Centrala a fost un eșec și a funcționat doar 4 ani, așa că în 1988 s-a închis, iar blocurile au rămas neterminat și automat neocupate.

„Desi era clar ca urma sa fie un esec proiectantii au ascultat orbeste, fara a avea curajul sa conteste decizia. Au fost angajati 4000 de oameni, veniti din diferite judete ale tarii catre un loc ce parea un El Dorado.

Salariile muncitorilor erau mari, puteau ajunge si la 10.000 lei pe luna ( in 1985 un profesor de liceu castiga putin peste 3.000 lei net, un medic generalist putin peste 3.500 lei). Pentru muncitori s-a construit Orasul Nou Anina, un cartier cu peste 100 de blocuri, populate in scurta vreme cu tineri veniti din Moldova, Oltenia, Maramures”, a relatat pe Facebook Alina Constantinescu.