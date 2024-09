Cum s-au desfășurat antrenamentele rezerviștilor: „M-au frecat rău bocancii. Aștept ambulanța”

Peste 6.000 de la exercițiul de mobilizare MOBEX. Ei au făcut armata acum 20-30 de ani și ar putea fi trimiși pe front în cazul unui război. Pe unii, însă, i-au bătut deja… bocancii.

Rezerviștii, deranjați de bocanci la antrenamente

„Fiți amabil, aveți un leucoplast? Nu mai pot de picioare”, a întrebat un domn, citat de

Cu altul a fost ceva mai consistent:

-V-au lăsat în urmă?

-Nu. Am șosete scurte și m-au frecat rău bocancii.

-Când ați făcut armata?

-Acum 14 ani. Nu… mai mult. Stați puțin. Am 43. Cam 20 de ani. Acum sunt mai buni. Înainte te înțepau cuiele. Acum sunt prea noi, dar am șosete scurte.

-Unde vă deranjează?

-Pe aici, pe undeva. Nu e din cauza bocancilor. E din cauza mea, că nu am șosetele corespunzătoare. Nu am șosete înalte.

-Acum ce faceți? Mai mergeți?

-Da, da. Aștept să vină ambulanța să mă preia. M-am trezit cu Poliția la ușă și un pic m-am speriat, apoi mi-au spus pentru ce am fost chemat.

-V-ați duce la război?

-Nu știu… Nu mai sunt cum eram. Am și puțină burtică.

Ministerul Apărării, despre exercițiul mobilizare MOBEX

„În perioada 02-07 septembrie 2024, în județele Prahova și Dâmbovița se va desfășura exercițiul de antrenament pentru – MOBEX PH-DB-24.