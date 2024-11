Dan Negru, omagiu adus lui Silviu Prigoană la Gala Premiilor TVmania. „Le-a dat multora să  mănânce”

Decesul lui nu doar că a șocat o țară întreagă, ci a și adus multă durere în sufletele celor care l-au cunoscut și lucrat împreună cu el. Numeroase persoane publice au transmis condoleanțe familiei și și-au exprimat sentimentele de tristețe pe rețelele de socializare.

Dan Negru și-a declarat aprecierea față de Silviu Prigoană, ba mai mult decât atât, aflat pe scena Galei Premiilor Tvmania, unde a fost premiat pentru emisiunile sale deja celebre de la Kanal D, prezentatorul TV i-a rugat pe toți cei prezenți să țină un moment de reculegere. O sală întreagă a răspuns inițiativei lui , dedicând câteva clipe omului de afaceri care s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani.

„Minutul pentru Silviu Prigoană! E bine să o facem! Să știi că le-a dat multora, dintre cei care sunt aici, să mănânce!”, a declarat omul de tele viziune, pentru .

Gestul neașteptat pe care l-a făcut Șerban Huidu

După momentul emoționant în care a simțit să-l comemoreze pe Silviu Prigoană, prezentatorul TV s-a declarat bcuuros pentru premiul primit și că, mai mult decât atât, lumea apreciază emisiunile cu și despre cunoștințe.

„Cred că am niște rafturi pline cu premii, o să le arunce copiii mei, când vor fi de vârsta mea. Am luat premiu pentru emisiunea-concurs. Sunt foarte puțini emisiuni de quiz-uri în prime-time și mă bucur că se pune preț și pe d-ăștia cu cap!”, a mărturisit Dan Negru.

Imediat ce a coborât de pe scenă, Dan Negru a fost felicitat și îmbrățișat și Șerban Huidu, cunoscut pentru prezența sa în emisiunea „Cronica cârcotașilor”.

Alin Panc dedică filmul „Transilvanian Ninja” lui Silviu Prigoană

Alin Panc, unul dintre producătorii filmului „Transilvanian Ninja”, a decis să dedice filmul omului de afaceri. Silviu Prigoană a fost prezent pe platourile de filmare, împreună cu fiul său, Maximux, care a și avut un rol în comedie.

„L-am cunoscut ca om pe Silviu Prigoană. A stat cu noi mult la filmare și a fost plin de energie și umor, un om dedicat ideilor sale. Afaceri nu am făcut împreună, dar am făcut ce se poate pentru o relație de prietenie. A fost un om bun, spirit puternic și plin de vervă. Acum parcă îmi pare rău că nu am făcut ceva împreună, îi dedic filmul > în memoria sa. Silviu Prigoană a fost ca un ninja pentru România!”, a povestit Alin Panc.