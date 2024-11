Silviu Prigoană a slăbit 40 de kilograme în 8 luni. Ce regim a ținut

s-a stins din viață, marți, la vârsta de 60 de ani, deși a ținut mereu cont de sănătatea și alimentația sa.

Silviu Prigoană a ținut regim

Afaceristul avea mare grijă de sănătatea lui și mergea în fiecare an la control în Germania. În plus, avea și regim alimentar și a reușit să slăbească. Regimul a fost impus după ce s-a descoperit că are probleme cardiace. În doar opt luni, a reușit să ajungă la greutatea potrivită, conform

declarat într-un interviu anterior că nu a urmat o dietă strictă, ci a renunțat la făinoase, a mâncat salata seara, iar în timpul zilei doar mâncăruri gătite și a băut foarte multă apă.

„Când eşti bolnav de inimă, ai 120 de kilograme şi îţi spune doctorul că trebuie să slăbeşti, te pui pe regim. E foarte simplu. Slăbeşti cu apă. Bei apă chioară timp de 10-20 de zile şi slăbeşti foarte uşor. În general, eviţi pastele făinoase şi consumi seara doar o salată. Eu am avut o slăbire controlată. Nu am dat jos brusc kilogramele, ci într-o perioadă de opt luni. Mesele sunt la ore fixe, mâncarea e preponderent gătită, uităm de sucuri acidulate. Am scos pâinea din meniu, pastele, tot ce conține făină e exclus. Cantitățile de mâncare le-am suplimentat cu salate, tocănițe de tot felul”, declara Silviu Prigoană.

Prigoană mergea în fiecare an la control

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit faptul că Prigoană avea probleme cu inima și mergea în fiecare an la un control în Germania.

„El era o persoană cu probleme foarte mari la sistemul cardiac, la inimă. Era cardiac, avea de mult timp afecţiunea asta, de când eram căsătoriţi. Mergea în fiecare an într-o clinică în Germania, unde se trata”, a spus Adriana Bahmuţeanu.