Daniel Coriu (Colegiul Medicilor): În România lipsesc aproape 2.500 de medicamente generice. Foarte curând aproape toți pacienții cu cancer nu vor mai avea acces la tratament. Oamenii sunt disperați (VIDEO)

se adâncește. Nu se mai găsesc pastile, iar cele care sunt au prețuri exagerate. Pentru a mai putea beneficia de tratament, pacienții sunt nevoiți să își cumpere medicamentele din strainătate.

Producătorii de medicamente din România au transmis recent către Guvernul Ciucă, în care au avertizat că situația se va înrăutăți dacă nu sunt luate măsuri rapid.

Profesorul doctor Daniel Coriu, preşedintele Colegiului Medicilor, a vorbit în emisiunea „Sub semnul întrebării”, moderată de Robert Turcescu pe B1 TV, despre situația disperată a pacienților rămași fără medicamente.

Producătorii de medicamente, scrisoare deschisă către Guvern

Valentina Băicuianu, director executiv APMGER, şi Dragoş Damian, director executiv PRIMER, au enunțat în scrisoarea deschisă către Guvern măsurile ce ar trebui luate:

1. Scăderea taxei clawback pentru medicamentele generice de tip II și III cu un procent de 6- 8%; datorită modului de calcul al taxei (la prețul de raft), pentru un medicament generic de tip III compensat integral, cu un preț de producător între 5-100 RON, se plătește o taxă clawback de peste 28% și nu 20% cum prevede Legea 53/2020.

2. Ajustarea politicii de preț cu rata inflației, cel puțin pentru medicamentele de până în 100 RON șă amânarea procesului de corecție.

3. Susținerea producătorilor de medicamente generice din România cu plafonarea prețului utilităților. Medicamentele generice tratează 70% din populație și cheltuie doar 25% din bugetul pentru compensarea medicamentelor.

„Întârzierea implementării măsurilor mai sus menționate va genera un impact dramatic asupra accesului pacienților la medicamente generice și implicit asupra bugetului sistemului de sănătate”, se mai arată în scrisoarea producătorilor de medicamente din România adresată Guvernului României.

Daniel Coriu, despre situația pacienților lăsați fără medicamente

Preşedintele Colegiului Medicilor a atras atenția că situația este deja extrem de gravă.

„În România lipsesc aproape 2.500 de medicamente generice. Sunt afectați absolut toți pacienții cu boli cardiovasculare, hipertensiune, diabet, boli neurologice, dar mai ales boli oncologice, cancere. Trebuie să spun un lucru care trebuie înțeles de toată lumea, inclusiv de ministrul de Finanțe (Adrian Câciu, PSD): aproape orice formă de cancer are în prima linie medicamente generice, nu inovative. În prima linie, în schemele terapeutice, se folosesc medicamente generice. Sunt schemele standard, noi nu inventăm, sunt recomandări internaționale.

Deci foarte curând aproape toți pacienții cu cancer nu vor mai avea acces la tratament, nu vor mai putea fi tratați.

În leucemia acută, de exemplu, folosim antraciclina și citarabina, ambele sunt generice. Există o singură companie care mai aduce în țară aceste medicamente. Dacă nu le mai aduce, ce facem?”, a declarat Coriu.

Întrebat ce le explică pacienților când le prescrie un medicament și le spune că n-o să-l găsească în farmacii, Coriu a răspuns: „E foarte greu, dar suntem obligați s-o facem. Noi trebuie să respectăm schema terapeutică. Suntem foarte sinceri: nu avem acest medicament din schema dumitale, nu am dreptul să-l înlocuiesc. Dau copie după protocol și spun că trebuie să-și facă rost. Îi dau rețeta și merge în Moldova, sau în Bulgaria sau Budapesta. Oamenii rezolvă. Nici nu vă puteți închipui câte eforturi fac, dar au medicamentul. Oamenii sunt disperați și atunci acceptă orice”.