David Popovici a anunțat că postările cu declarații pro-Călin Georgescu distribuite pe TikTok în numele său sunt false

Pe TikTok a fost distribuită o postare care îi atribuiau lui David (20 de ani) declarații pro-Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale.

Un utilizator TikTok a falsificat o declarație a lui David Popovici

Acestea lăsau să se înțeleagă că înotătorul l-ar fi votat pe Georgescu și îi îndeamnă și pe tineri să îi urmeze exemplul. Campionul olimpic a catalogat postarea drept „falsă” și a distribuit varianta reală a mesajului său, anunță .

Candidatul suveranist Călin Georgescu (62 de ani) se va duela cu Elena Lasconi (52 de ani) pentru președinția României. Turul 2 va avea loc duminică, 8 decembrie.

Zilele acestea, dorind să profite de popularitatea lui Popovici, un utilizator TikTok a modificat declarația sportivului. Acesta a observat și le-a atras atenția fanilor săi: „FALS”

Falsificatorul a postat „David Popovici, mesaj important înainte de turul 2: «Eu am votat, este foarte important să votăm, să ne exprimăm interesele. Am un îndemn pentru lume și pentru tineri: Să voteze Călin Georgescu pentru a ne apăra ȚARA și viitorul»”.

David Popovici a reclamat că acesta este un mesaj fals și a spus: „Eu am votat. Nu voi vorbi despre ce am ales în turul 1, dar am un îndemn pentru turul 2: să voteze inteligent pentru a ne apăra democrația și viitorul”.