Premieră în România. DIICOT trebuie să înapoieze unui cuplu drogurile confiscate

Justiția din România marchează o nouă premieră. Prin hotărâre judecătorească, procurorii sunt obligați să restituie unui cuplu drogurile confiscate. Soții au prezentat documente care atestă utilizarea canabisului în scop medicinal, ca parte a tratamentului pentru o boală autoimună.

În urmă cu doi ani, cuplul de români stabilit în Marea Britanie a venit în ţară pentru a participa la o ședință în Parlament, unde avea să se discute un proiect de lege care susținea legalizarea consumului de în scop medical. Au înştiinţat că vor avea la ei canabis și au primit aprobarea autorităților.

„M-am prezentat la biroul de declarare bunuri, am declarat canabisul, agenții vamali au verificat toate actele și după aproape jumătate de oră am fost lăsat să plec. Am obținut această aprobare în scris că pot să intru în țară cu substanțe din tabelul 2, adică canabisul cu THC, în cazul meu”, a spus Giancarlo Cristea, pentru .

„Starea noastră de sănătate a început să se deterioreze foarte repede”

În luna iulie a anului trecut, Giancarlo s-a întors în România împreună cu familia pentru o vacanţă. A înștiințat autoritățile la fel cum a făcut și în urmă cu doi ani, când a participat la ședința din Parlament. Însă, de această dată, autoritățile de la vamă au anunțat procurorii anti-mafia, care le-au confiscat cele 25 de grame de canabis pe care le aveau.

„Starea noastră de sănătate a început să se deterioreze foarte repede, eram afectat și de stres și de anxietate, atacuri de panica”, a povestit Giancarlo Cristea.

Cuplul ia în considerare să dea statul român în judecată

Cei doi români au luat imediat legătura cu un avocat și au depus o plângere la Tribunalul București. Soții cereau instanței să constate că, în ceea ce îi privește, nu a avut loc o încălcare a legii. Judecătorii le-au dat câștig de cauză, iar decizia este definitivă. Documentele medicilor din Marea Britanie au contribuit semnificativ la verdictul magistraţilor.

„Pe parcursul procesului, în urmărire penală, s-a dispus, pe baza acestor înscrisuri, o decizie de clasare. Cu toate că s-a dispus această decizie de clasare, temeiul pentru care s-a luat această hotărâre nu ne-a convenit, deoarece, în baza textului de lege invocat de DIICOT, nu se putea restitui canabisul către clienții noștri”, a explicat Nagy Sebastian, avocatul celor doi.

Însă, juriştii spun că indiferent de verdictul instanţei, dacă Giancarlo va veni din nou în România cu canabis la el, situația va fi aceeași ca și în vara anului trecut.

Cei doi români iau în calcul să dea statul român în judecată şi să ceară despăgubiri, având în vedere că, susţin ei, starea lor de sănătate a avut de suferit în perioada în care nu au putut beneficia de tratament.