De la ce a plecat ideea sloganului „Just do it”. Puțini oameni știu povestea din spatele numelui celebrei firme de încălțăminte

Sloganul „Just do it” este unul dintre cele mai cunoscute și aparține

Cine a creat sloganul

Conform publicației străine Businessinsider.com, creierul din spatele sloganului „Just do it” a fost Dan Wieden, cofondatorul firmei de publicitate Wieden and Kennedy, care a colaborat cu Nike în 1988 pentru a dezvolta acest

Într-un interviu acordat publicației Design Indaba, Wieden a explicat că inspirația pentru aceast slogan a provenit din ultimele cuvinte ale unui deținut condamnat la moarte, care a spus: „You know, let’s do it” (n.r. „Știi, hai să o facem”). Acesta a modificat puțin expresia și a ales „Just do it” pentru a fi sloganul Nike.

De la ce vine numele companiei Nike

Inițial cunoscută sub numele de Blue Ribbon Sports, compania Nike a fost fondată de Bill Bowerman și Phil Knight. Ulterior, în 1978 compania și-a schimbat numele în Nike, provenind din limba greacă și făcând referire la zeița greacă a victoriei, potrivit

Deși inițial fondatorii luau în considerare denumirea de „Dimension 6”, aceștia au decis să rămână considerându-l mai simplu și mai concis.