Decizia reprezentanților Lidl după gestul Sânzianei Negru și al lui Ștefan Floroaica. Au aruncat produsele magazinului la gunoi

a luat decizia de a încheia colaborarea cu Sânziana Negru, după ce Ștefan Floroaica a aruncat la gunoi punga cu produsele din magazinul lor.

Lidl a rupt colaborarea cu Sânziana Negru

Incidentul a avut loc la Electric Castle. După ce au făcut cumpărăturile din magazin, s-au îndepărtat de acesta pentru a filma un videoclip pentru campanie, iar după ce au terminat, Ștefan Floroaica a fost văzut în timp ce arunca punga cu alimentele de la Lidl, conform

Gestul nu a trecut neobservat, ba mai mult, un utilizator TikTok a mers și a filmat punga cu produsele pe care actorul a aruncat-o la gunoi. În urma acestei acțiunii, cei doi au fost aspru criticați, iar reprezentanții retailerului german au hotărât să încheie colaborarea cu Sânziana Negru.

„Aşa cum spuneam şi în răspunsul nostru iniţial, postat de îndată ce am aflat de pe reţelele de socializare de gestul Sânzianei, suntem întristaţi de ceea ce ea şi partenerul ei au făcut şi, mai ales, nu înţelegem de ce.

Aşteptarea noastră este ca o persoană cu care am mai avut colaborări punctuale în decursul ultimilor ani, să fie familiarizată cu ceea ce presupune risipa alimentară şi cu demersurile noastre de combatere a risipei, demersuri vizibile în Social Media, mediul în care activează.

Sperăm ca acest incident să fie o ocazie în plus pentru ca fiecare dintre noi să conştientizeze încă o dată, de câte ori ajunge în situaţia să arunce mâncare, să îşi ia propriile lecţii în ceea ce priveşte combaterea risipei alimentare şi acţiunile pe care le poate face în acest sens”, au transmis reprezentanții Lidl.

Declarația lui Ștefan Floroaica

și a explicat faptul că Sânziana nu a fost de vină pentru scandalul iscat și că vina îi aparține în totalitate.

„O să prezint situația exact cum a fost. Aveam de făcut un material pentru un brand. Nu-l mai precizez pentru că ne este rușine față de toată lumea de situație creată. Aveam de făcut acest material. Ideea era ca Sânziana să cumpere 10 produse și eu să le identific la final, să vedem dacă eu le ghicesc sau nu.

Ideea este că eu m-am raportat la aceste produse pentru a ne ajuta să facem materialul acesta, deci le-am văzut strict pentru a face acel video. Noi ne câștigăm pâinea din treaba asta, adică nu este un secret. Noi ne-am concentrat să facem cât mai bine acel material. După ce am terminat de filmat, eu am luat punga și am aruncat-o la gunoi.

Multe dintre produsele acelea care erau în pungă, multe din ele au fost plimbate, duse de colo colo, în soare și așa mai departe, pentru că am filmat de mai multe ori. Nu ne iese din prima mereu, pur și simplu. Nu am cum să împart genul acela de produse.

Într-adevăr, mai erau chipsuri, unele puteau fi împărțite, dar marea majoritate a lor nu. Acesta a fost raționamentul meu în acel moment. Evident că nu încurajăm și nu încurajez consumerismele. (…) Am crescut ca toată lumea, știu ce înseamnă să nu ai. Am greșit. Nu trebuia să fac treaba asta”, a mai spus iubitul Sânzianei Negru.