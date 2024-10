Primele reacții ale lui Ștefan Floroaica, după ce el și Sânziana Negru au aruncat o pungă cu produse promovate de la Lidl

și partenerul ei de viață, actorul Ștefan Floroaică, au ajuns protagoniștii unui mare scandal în mediul online. Cei doi au aruncat la coșul de gunoi o pungă plină cu alimente de la Lidl, după ce au filmat un videoclip pentru a promova produsele respective.

Influencerița și iubitul ei au fost criticați

În timp ce se aflau la un festival, cei doi au cumpărat mai multe produse de la Lidl pentru a le face reclamă. După ce au terminat de filmat videoclipul, aceștia au aruncat punga la gunoi. Un tânăr i-a surprins și a făcut întreaga poveste publică, potrivit

Cum a reacționat Ștefan Floroaica

Ștefan Floroaica a publciat în urmă cu o zi un videoclip în care a explicat situația cu punga de mâncare de la Lidl. Acesta și-a asumat vina în totalitate și a precizat că el a fost cel care a aruncat produsele la gunoi, nu

„O să prezint situația exact cum a fost. Aveam de făcut un material pentru un brand. Nu-l mai precizez pentru că ne este rușine față de toată lumea de situație creată. Aveam de făcut acest material. Ideea era ca Sânziana să cumpere 10 produse și eu să le identific la final, să vedem dacă eu le ghicesc sau nu.

Ideea este că eu m-am raportat la aceste produse pentru a ne ajuta să facem materialul acesta, deci le-am văzut strict pentru a face acel video. Noi ne câștigăm pâinea din treaba asta, adică nu este un secret. Noi ne-am concentrat să facem cât mai bine acel material. După ce am terminat de filmat, eu am luat punga și am aruncat-o la gunoi.

Multe dintre produsele acelea care erau în pungă, multe din ele au fost plimbate, duse de colo colo, în soare și așa mai departe, pentru că am filmat de mai multe ori. Nu ne iese din prima mereu, pur și simplu. Nu am cum să împart genul acela de produse.

Într-adevăr, mai erau chipsuri, unele puteau fi împărțite, dar marea majoritate a lor nu. Acesta a fost raționamentul meu în acel moment. Evident că nu încurajăm și nu încurajez consumerismele. (…) Am crescut ca toată lumea, știu ce înseamnă să nu ai. Am greșit. Nu trebuia să fac treaba asta.”, a mai spus iubitul Sânzianei Negru.