Detaliile oferite de SALROM privind exploatarea grafitului de la Baia de Fier: Proiectele au fost depuse la timp pentru obținerea fondurilor europene / Beneficiarul exploatării este Societatea Națională a Sării

USR săptămâna trecută Guvernului Ciolacu să trimită, de urgență, Comisiei Europene planul pentru exploatarea grafitului de la Baia de Fier. Deputatul USR de Gorj Radu Miruță a precizat atunci că Guvernul Ciolacu mai are doar 3 zile să trimită Comisiei Europene planul pentru exploatarea grafitului de la Baia de Fier, exploatare pentru care România poate primi fonduri europene. Dacă acest termen este depășit, România pierde miliarde de euro.

Controverse privind trimiterea la timp a planului pentru exploatarea grafitului

“Cer Guvernului României să nu rateze iarăși ocazia pentru exploatarea grafitului de la Baia de Fier! Sunt mai puțin de 3 zile până când expiră termenul în care Guvernul poate să trimită un proiect pentru a primi finanțare europeană dedicată pentru exploatarea grafitului de la Baia de Fier. Până acum nu a făcut-o. Lăsați interesele mărunte, gândiți la nivel mare și lăsați zona aceasta să se dezvolte”, declara deputatul USR de Gorj Radu Miruță.

Acesta a transmis că 22 august, ora 12.00, este termenul până la care Guvernul României, prin Ministerul Economiei, trebuie să transmită Comisiei Europene proiectul prin care să prezinte ce are de gând să facă cu grafitul de la Baia de Fier.

Replica dinspre Guvern nu a întârziat să apară. Ministrul Economiei, Ştefan Radu Oprea, a anunţat pe 19 august, că Salrom SA va depune pe platforma europeană două proiecte pentru exploatarea superioară a grafitului. Ministrul a menţionat că, mai mult decât atât, într-o viitoare sesiune ce se va deschide în primăvara anului viitor se va depune şi o a treia Cerere de finanţare referitoare la protecţia mediului şi sustenabilitatea exploatării de şisturi grafitoase din arealul Baia de Fier.

”Fata Moşului şi Fata Babei! Aceasta este povestea de care îmi aduce aminte USR-ul prin „sfaturile” lor. Ne spun azi să nu ratăm oportunităţile de finanţare europene care expiră în trei zile, lucru imposibil de realizat dacă ne-am apuca acum de muncă. Sau poate or fi auzit că suntem gata cu două proiecte şi s-au gândit să bage capul în poză, că pentru ei nu contează cine munceşte, ci doar cine raportează”, a scris ministrul Economiei pe Facebook.

Detaliile oferite de SALROM privind exploatarea grafitului de la Baia de Fier

Dorind să aflăm detalii despre cele două proiecte aflate în discuție privind exploatarea grafitului de la Baia de Fier, am solicitat SALROM mai multe informații pe care le redăm integral:

Întrebare: Până la data trimiterii acestei solicitări, SALSROM S.A. a depus la nivelul Comisiei Europene un proiect în vederea exploatării de grafi de la Baia de Fier?

Răspuns: Până la data trimiterii solicitării dumneavoastră (22.08.2024) SNS SA a depus 2 Cereri de finanțare cu privire la exploatarea șisturilor grafitoase din arealul Baia de Fier, după cum vom detalia în continuare.

Întrebare: Dacă da, când exact? Vă rugăm să precizați data și ora la care a fost depus proiectul și, în cazul în care puteți, și platforma electronică unde a fost încărcat respectivul proiect/respectivele proeicte.

Întrebare: În cazul în care acest proiect/aceste proiecte au fost depuse ce prevăd exact?

Răspuns: Primul proiect depus în data de 20.08.2024, implică extracția și procesarea primară a șisturilor grafitoase pentru a produce grafit de calitate pentru baterii. Proiectul include dezvoltarea de infrastructură necesară pentru extracție, precum și instalarea de echipamente de procesare care să transforme materia primă brută în grafit de înaltă puritate, esențial pentru producția de baterii, în special pentru vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei.

Denumirea proeictului este: Battery-Grade Graphite Extraction Project at “Baia de Fier” Site – Sustainable Development and Innovation for the Future of Energy of the European Union (Nume Legal Înregistrat: Proiect de Extracție a Grafitului de Calitate pentru Baterii din arealul “Baia de Fier”).

Suma solicitată 198.306.135 Euro.

Cel de-al doilea proiect a fost depus în data de 22.08.2024, în termenul stabilit de cerințele Comitetului european pentru materii prime critice (CRM Board) (ora 12 CET) și are în vedere valorificarea finală a șisturilor grafitoase într-un complex de procesare în care să se folosească tehnologii de ultimă generație.

Scopul celui de-al doilea proiect este înființarea unor facilități avansate de procesare în arealul Baia de Fier pentru a transforma grafitul extras în material de calitate pentru baterii, inclusiv grafen. Se pune accent pe consolidarea lanțului de aprovizionare strategic al UE pentru tehnologiile energetice curate deoarece grafitul îndeplinește standardele înalte necesare pentru utilizarea în bateriile pentru vehicule electrice și alte soluții de stocare a energiei.

Denumirea proiectului este: Battery-Grade Graphite Processing Ptoject at “Baia de Fier” Site – Enhancing EU’s Strategic Supply Chain for Clean Energy Tehnologies (Nume legal Înregistrat: Proiect de Procesare a Grafitului pentru baterii în arealul “Baia de Fier”). Suma solicitată: 250.000.000 Euro.

Proiectele au fost încărcate în platforma special destinată acestor aplicații Strategice deschisă în coordonarea DG GROW. Este vorba despre un canal de comunicare special dedicat depunerii Cererilor de finanțare către Comisia Europeană – DG GROW cu privire la proiecte Strategice în cadrul Critical Raw Materials Act (CRMA).

Întrebare: Cine va fi entitatea care va gestiona exploatarea și în baza cărei licențe?

Răspuns: Beneficiarul eligibil al celor două proiecte strategice este Societatea Națională a Sării SA, societate aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. În baza licenței deținute, SNS SA va gestiona exploatarea și valorificarea resurselor de grafit din arealul Baia de Fier.