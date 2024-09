Dezastru ecologic în Maramureș din cauza secetei: Bălți pline de sute de kilograme de pești morți (VIDEO)

Un dezastru ecologic are loc pe bălțile de agrement din județul Maramureș din cauza secetei prelungite. Sunt de kilograme de pește mort a fost scos dintr-o baltă administrată de Primăria Recea. Totul din cauza reducerii de oxigen.

Valea Arieșului care aducea apă în baltă a secat complet. Acum s-au adus utilaje cu pompe și hidrofoare cu care aruncă apă în speranța că se va oxigena cât de cât, iar peștii vor supraviețui.

”De ieri încercăm să salvăm ce se poate. Am dus utilaje acolo și încercăm să oxigenăm apa din baltă. Am crezut că odată ce am trecut peste punctul critic al secetei din zona noastră va fi bine. Ne-am înșelat. Sunt sute de kilograme de pește mort. În baltă avem pești și de 30-35 de kilograme.

Nu avem încă o valoare exactă a pagubelor suferite dar e mare, mare păcat de această situație. Noi am populat balta și de mai multe ori pe an, am întreținut-o așa cum se cuvine pentru ca pescarii să aibă cele mai bune condiții la noi. Sperăm să trecem bine peste această nenorocire” a declarat Octavian Pavel, primarul comunei Recea, potrivit

Conform primelor estimări până astăzi au murit aproximativ 5 tone de pește.