Direcţia de Sănătate Publică Iaşi dezminte: Nu există niciun deces cauzat de varianta Omicron

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Iaşi a dezmințit, miercuri, informațiile conform cărora o femeie în vârstă de 75 de ani ar fi decedat din cauza variantei Omicron.

Nu există niciun deces în Iași din cauza Omicron

„Noi am verificat dacă, dintre persoanele decedate, se regăseşte vreo persoană dintre cele 21 care au fost confirmate cu infecţia cu tulpina Omicron şi am constat că nu există niciun deces din acel grup. Vreau să precizez faptul că determinarea tulpinei Omicron nu se face pentru toţi pacienţii identificaţi cu infecţia cu Sars-CoV-2 pentru că nu are nicio relevanţă din punct de vedere al atitudinii medicale. Se face pe un eşantion selectat pe criterii microbiologice pentru a determina dacă diseminarea infecţiei este comunitară sau nu”, a declarat dr. Vasile Cepoi, şeful DSP Iaşi, citat de Adevărul.

Informațiile apărute inițial despre pacienta cu COVID

Informațiile inițiale arătau că o femeie din Iași, cu „suspiciune înaltă de infecție cu varianta Omicron” , a murit la Spitalul de Boli Infecțioase, unde era internată.

„Pacienta, in varsta de 75 ani, cu suspiciune inalta de infectie cu varianta Omicron, era nevaccinata si avea multiple comorbiditati: diabet zaharat, obezitate, atac vascular cerebral cu hemipareza in remisie, atrofie cerebrala. In ciuda eforturilor si a tratamentului de inalt profesionalism, decesul a survenit in data de 17.01”, declarase dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase.

Până pe 16 ianuarie, 617 cazuri de infectare cu Omicron au fost confirmate în România.