Primul deces în România cauzat, cel mai probabil, de varianta Omicron a coronavirusului

O femeie din Iași, cu „suspiciune înaltă de infecție cu varianta Omicron” a coronavirusului, a murit la Spitalul de Boli Infecțioase, acolo unde era internată. Acesta ar putea fi primul caz de deces cauzat de tulpina Omicron în România.

Deces posibil provocat de varianta Omicron

Pacienta avea 75 de ani și suferea de multiple comorbidități. Ea era internată de zece zile, fiind transferată la ATI.

„Pacienta, in varsta de 75 ani, cu suspiciune inalta de infectie cu varianta Omicron, era nevaccinata si avea multiple comorbiditati: diabet zaharat, obezitate, atac vascular cerebral cu hemipareza in remisie, atrofie cerebrala. In ciuda eforturilor si a tratamentului de inalt profesionalism, decesul a survenit in data de 17.01”, a declarat dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase, citat de ziaruldeiasi.ro.

Omicron are transmitere comunitară în România

Încă din 11 ianuarie, Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a transmis că Omicron are răspândire comunitară în România.

Marți, INSP a anunțat că 617 cazuri de infectare cu Omicron au fost confirmate în țara noastră până la data de 16 ianuarie.

Numai în săptămâna 10 – 16 ianuarie, din cele 431 de secvențieri făcute, 322 au confirmat prezența Omicron, adică 74,7% dintre probele prelucrate.