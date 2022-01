Directorul STB, Adrian Criț: Propun deschiderea negocierilor contractului colectiv de muncă, cu condiția ca angajații să intre de azi pe traseu. Bucureștenii nu trebuie să sufere din cauza intereselor unor lideri sindicali (VIDEO)

Directorul Societății de Transport București, Adrian Creț, a făcut noi declarații, vineri, în a doua zi de grevă ilegală a lucrătorilor STB, și a propus deschiderea negocierilor pe contractul colectiv de muncă, cu condiția ca angajații să intre pe traseu chiar de astăzi.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Adrian Criț (STB): „Rugămintea mea e ca angajații să intre pe traseu, să intrăm în negocierea contractului colectiv de muncă, așa cum spune legea”

„Trebuie să conștientizeze și angajații noștri că trebuie să se respecte contractul individual de muncă, astfel încât să aibă, pe lângă drepturi, și obligațiile care sunt cuprinse în acesta. Bucureștenii nu trebuie să sufere din cauza unor interese ale unor lideri. Ieri am evidențiat anumite aspecte pentru care eu, ca persoană, nu sunt dorit de către liderul sindicatului reprezentativ. Ca manager, am rolul de a eficientiza această societate. Asta am făcut din prima zi de mandat, asta voi face în continuare”, a declarat șeful STB.

Oficialul propune deschiderea negocierilor privind contractul colectiv de muncă începând de luni, „condiționând faptul că angajații trebuie să intre de astăzi pe traseu”.

„Propun deschiderea negocierilor contractului colectiv de muncă, astăzi voi retransmite în atenția sindicatului reprezentativ acest lucru, chiar începând cu ziua de luni, condiționând faptul că angajații trebuie să intre de astăzi pe traseu. Nu cred că cetățenii trebuie să sufere doar pentru orgoliul unor lideri. Sindicatul reprezentativ, angajații beneficiază de toată deschiderea mea, de toată deschiderea conducerii acestei societăți, de deschiderea municipalității, dar, așa cum obligația cetățeanului e aceea de a plăti taxe și impozite, obligația noastră este să oferim pentru acest lucru, pentru ceea ce luăm de la cetățean, să oferim un serviciu de transport public de calitate și atunci rugămintea mea e ca angajații să intre pe traseu, să intrăm în negocierea contractului colectiv de muncă, așa cum spune legea. Negocierea durează, tot cum spune legea, două luni de zile”, a adăugat Adrian Criț.