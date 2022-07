Disney ar putea să-l piardă pe Mickey Mouse, în curând expiră drepturile de autor

Iubitul personaj va intra în domeniul public în 2024, la aproape 95 de ani după ce a fost creat în 1928.

Disney ar putea să piardă drepturile de autor când Mickey Mouse împlinește 95 de ani

riscă să piardă drepturile exclusive asupra unora dintre cele mai îndrăgite personaje ale sale, inclusiv Mickey Mouse, personajul de desene animate cunoscut în întreaga lumea drept cea mai veche mascotă a brandului.

Conform legislației americane privind drepturile de autor, 95 de ani este perioada de timp în care operele artistice anonime sau pseudo-anonime beneficiază de protecție. Cu toate acestea, există limitări care se vor aplica în continuare, în ciuda expirării drepturilor de autor.

„Puteți folosi personajul Mickey Mouse așa cum a fost creat inițial pentru a vă crea propriile povești cu Mickey Mouse sau povești cu acest personaj”, a explicat pentru The Guardian Daniel Mayeda, directorul asociat al Departamentului juridic pentru filme documentare de la Facultatea de Drept din cadrul UCLA.

Mickey Mouse pionierul animației cu sonor

Prima apariție a lui Mickey Mouse în desenul animat alb-negru Steamboat Willie a devenit un proiect pionier în animație, prin utilizarea sunetului sincronizat – în care muzica și efectele sonore corespundeau cu mișcările personajului de pe ecrane.

Alte personaje Disney au intrat deja în domeniul public, inclusiv Winnie the Pooh, care s-a și ales cu o transformare cel puțin neașteptată în viitorul film Winnie the Pooh: Blood and Honey, în regia lui Rhys Waterfield.