Cum ne îmbolnăvește publicitatea alimentară?

„Alegerile alimentare trebuie să fie întotdeauna raționale/logice, pe baza cunoașterii etichetelor și trecând peste impulsul de a fi simpli consumatori! Suntem și trebuie să fim mai mult decât niste ținte a unor campanii publicitare. Să ne hrănim sănătos și să știm ce înseamnă „sănătos”!

Recomandarea este să ne hrănim respectând cele trei principii: local, sezonier și neprocesat!”

Ce înseamnă „Natural”?

Scopul informării este de a nu ne lasă păcăliți! Putem intra într-un supermarket în care toate produsele sunt etichetate cu termenul „natural”, dar nu este suficient pentru a fi adevărat!

În prezent, nu a fost emisă nicio definiție oficială pentru utilizarea termenului „natural” pe etichetele produselor alimentare. Cu toate acestea, majoritatea companiiilor ce comercializează produse alimentare/băuturi au ca strategie de marketing utilizarea termenului „natural” ne spune Dr. , Directorul Spitalului .

Potrivit site-ului lor web, The Food and Drug Administration având acronimul FDA reprezintă o agenție a Statelor Unite din domeniul medical.

„Deși FDA nu s-a angajat în elaborarea de reguli pentru a stabili o definiție formală a termenului „natural”, există o politică de lungă durată privind definirea termenului în etichetarea alimentelor. „Natural” înseamnă că nimic artificial sau sintetic (inclusiv toți aditivii coloranți, indiferent de sursă) nu a fost inclus sau a fost adăugat la un aliment care în mod normal nu ar fi de așteptat să fie în acel aliment. Cu toate acestea, această politică nu a fost destinată să abordeze metodele de producție a alimentelor, cum ar fi utilizarea pesticidelor, și nici nu a abordat în mod explicit metodele de procesare sau de fabricație a alimentelor, cum ar fi tehnologiile termice, pasteurizarea sau iradierea. De asemenea, FDA nu a luat în considerare dacă termenul „natural” ar trebui să descrie vreun beneficiu nutrițional sau alte beneficii pentru sănătate.” Confirmă

Departamentul de Agricultură al Statelor Unite (USDA) permite utilizarea termenului „natural” în etichetarea aromelor, cu toate acestea, acele ingrediente sunt supuse reglementărilor FDA. Ingredientele care provin din surse animale, de asemenea, trebuie dezvăluite și nu pot fi enumerate ca „aromă naturală”.

Ce înseamnă Procesat”/”Neprocesat”?

Acești termeni sunt adesea înțeleși greșit. Mulți oameni cred că alimentele „procesate” sunt produse nesănătoase cu calorii goale, iar alimentele „neprocesate” ca orice altceva. Nimic mai neadevărat!

Potrivit USDA, „procesat” se referă la alimentele care au suferit o „schimbare de caracter”.

Edificatoare pentru înțelegerea termenelor sunt exemplele: nuci crude (neprocesate) vs. nuci prăjite (procesate); edamame (neprocesat) vs. tofu (procesat); fructe (netăiate)/(neprelucrate) vs. fructe tăiate și decojite (procesate). O varietate de alimente sănătoase pot fi „procesate”, dar fără a avea un impact negativ. Desigur, ideal ar fi să poți procesa/prelucra singur cât mai multe dintre alimentele cumpărate.

Termenul „Local” înseamnă bio?

„Termenul ar trebui să se refere la cumpărarea alimentelor care sunt cultivate aproape de locul în care locuiești. Această mișcare este conectată la o filozofie mai largă a durabilității mediului și a sprijinirii economiei locale.

Totuși, chiar și „local” poate avea o varietate de nuanțe, deoarece nu ne raportăm la o distanță anume, ci ne raportăm la „aproape”, iar acest lucru este interpretabil pentru toată lumea.”

Alimentele „întregi” sunt mai hrănitoare?

„Alimentele întregi” se referă, în general, la alimentele care sunt procesate minim și nu au ingrediente adăugate. Conform celor mai multe definiții acestea includ produse proaspete, cereale integrale, carne și pește – mai precis, orice aliment care pare aproape de forma sa originală cu procesare minimă.”

Cum știm dacă un aliment este „organic”?

Dintre toți acești termeni, „organic” are cel mai specific criteriu și sens juridic. După cum este definit de USDA, carnea ecologică, carnea de pasăre, ouăle și produsele lactate provin de la animale cărora nu li se administrează antibiotice sau hormoni de creștere. Alimentele organice din plante sunt produse fără a utiliza majoritatea pesticidelor convenționale, îngrășăminte fabricate cu ingrediente sintetice sau nămol de epurare, bioinginerie sau radiații ionizante. Un expert aprobat trebuie să inspecteze ferma pentru a se asigura că aceste standarde sunt îndeplinite. Pe lângă agricultura ecologică, există standarde USDA pentru manipularea și procesarea ecologică.”

Cum identificăm cele mai bune produse organice pe piață?

„Există trei niveluri de mențiuni organice pentru alimente:

100% organic: Produsele care sunt complet organice sau realizate numai din ingrediente organice se califică pentru această declarație.

Organic: produsele în care cel puțin 95% dintre ingredientele lor sunt organice.

Fabricat cu ingrediente organice: sunt produse alimentare în care cel puțin 70% din ingrediente sunt certificate organic. Sigiliul organic nu poate fi folosit, dar pe ambalaj poate apărea „fabricat cu ingrediente organice”.”