Două dintre centrele de sănătate ale Primăriei Capitalei sunt închiriate pe sume derizorii. Contractele, prelungite cu zeci de ani. Cine sunt beneficiarii

Două dintre centrele de sănătate ale Primăriei Capitalei au ajuns să fie închiriate de municipalitate pe sume derizorii, de 1.700, respectiv 2.000 de euro/lună, deși sunt clădiri cu trei niveluri și suprafețe de 6.000/7.000 mp utili, plus terenul aferent. Beneficiarii sunt două firme care duc la omul de afaceri Tudor Iulian, cunoscut acum un deceniu ca fiind apropiat de Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, informează

Cazul Complexului de Sănătate Șerban Vodă

Complexul de Sănătate Șerban Vodă are circa 6.000 mp utili și se află pe strada Șerban Vodă, aproape de Piața Unirii. După Revoluție, acesta a ajuns în patrimoniul Regiei Generale de Apă din Primăria Capitalei. Contractul inițial a fost încheiat în 1991, între Regia Generală de Apă și șeful Complexului de Sănătate Șerban Vodă. În 1994, în ecuație a apărut firma SC Sancomplex SRL, în calitate de chiriaș.

Chiria a crescut prin acte adiționale până în 2003, când a scăzut la 18.000 dolari/an, adică 1.500 de dolari/lună, apoi a fost iar majorată prin acte adiționale.

Când Regia de Apă București a dispărut în contextul concesionării serviciului către Apa Nova, contractul a fost preluat de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, și aceasta subordonată Primăriei Capitalei.

În 2014, printr-un alt act adițional, contractul e prelungit până pe 30 august 2028 și se trece la euro, chiria fiind majorată la 20.400 euro/an, respectiv 1.700 euro/lună. Așa a rămas până azi.

Spre comparație, în zona Unirii, un apartament cu două camere, de 50 mp, se închiriază cu 500/600 de euro.

Sancomplex SRL îl are drept unic acționar pe Tudor Iulian, administratorul fiind Melinte Neculai. Firma a avut în 2021 un profit net de 367.643 RON.

SC Sancomplex SRL a închiriat mai departe clădirea către Spitalul Monza Metropolitan, suma fiind de circa patru ori mai mare decât ce plătește firma Sancomplex SRL către municipalitate.

Situația Complexului de Sănătate Socului din Pantelimon

Complexul de Sănătate Socului are trei etaje și o suprafață de 7.058 mp. El a fost dat, în 2002, în baza unui contract de asociere în participațiune, pe 25 ani, firmei DAL COM IMPEX 93 SRL, obiectul contractului fiind asocierea părților în vederea desfășurării mai multor activități, între care servicii medicale, sport, agrement, comerț cu produse nealimentare.

Suma pe care o încasează municipalitatea este 25.000 dolari/an, puțin peste 2.080 de dolari/lună. În plus, Primăria trebuie să primească 40% din profitul asocierii. Spre comparație, chiria pentru un apartament în zonă cu două camere, de 50-60 mp, este de circa 350-450 euro/lună.

În acest centru sunt acum un bazin de înot, sală de fitnes, after school și alte mici afaceri, fiind subînchiriat.

DAL COM IMPEX 93 SRL a fost înființată în 1993 și are un singur acționar Neculai Melinte, administratorul firmei Sancomplex SRL. În 2021, aceasta a avut pierderi de 412.556 lei, deci nu a plătit nimic în plus față de cei 2.080 de dolari/lună.

Horia Tomescu, viceprimarul din Primăria Capitalei în atribuțiile căruia se află ALPAB, a declarat pentru HotNews că toate contractele de asociere în participațiune sunt în analiză de anul trecut și se va încerca renegocierea lor. Dacă nu se va obține un rezultat în favoarea municipalității, se va merge în instanță.

Jurnaliștii nu au reușit să dea de acționarii celor două firme, iar Spitalul Monza nu a transmis până acum un răspuns la punctul de vedere solicitat.