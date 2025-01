Elevii, pe pârtie, nu la școală. Părinții au învoit copiii pentru a le prelungi vacanța

Chiar dacă pârtiile sunt pline și băncile goale. Din cauză că noul modul s-a reluat în mijlocul săptămânii, unii părinți au decis să își învoiască elevii de la școală pentru a le prelungi vacanță. Cu toate acestea, profesorii au avertizat că materia pierdută va fi greu de reluat, în special pentru cei care dau Bacalaureatul.

Școala a început cu multe absențe

prezența nu a depășit 70%, iar cei mai mulți elevi care au lipsit au fost din clasele primare și gimnaziale. Părinții care au vrut să le prelungească vacanța copiiilor speră ca profesorii să fie îngăduitori, deși aceștia nu vor trece cu vederea absențele adunate, conform

„Eu nu am cum să le îngădui, copilul are absenţă, iar ea i se va motiva dacă are documente justificative. Cine le emite, e altceva”, a spus Lucian Popa, directorul Şcolii Centrale.

„Nu este chiar o idee bună, eu sunt mai exigentă pentru cei de vârste mari, mai ales că suntem într-a 12-a sau a 11-a. Se pierde foarte mult timp din predare şi evaluare. Sunt părinţi care îşi prelungesc uneori şi fără să ceară permisiunea şcolii şi peste termenul stabilit”, a transmis o dirigintă.

Elevii sunt pe pârtie, nu la școală

O elevă din clasa a șasea continuă vacanța pe pârtie, asta după ce mama ei a învoit-o de la școală.

„Pentru copii, ne bucurăm de soare, de atmosferă, totul plăcut, frumos! Mai rămânem până vineri! Am învoit copiii pentru o vacanţă de neuitat alaturi de noi”, spune o mamă.

Asta face ca instructorii de schi nu au simțit că a început școala pentru că au mulți elevi pe care trebuie să îi învețe. În orice caz, până la următoarea vacanță nu mai este mult timp.

Vacanța de schi este stabilită de către fiecare județ și trebuie să înceapă în 10 februarie și să fie finalizată până în 3 martie. Cele mai multe școli vor avea vacanța de schi din 17 februarie sau din 24 februarie.