O eventuală alianță la PSD-AUR, va fi decisă, dacă George Simion va câștiga alegerile prezidențiale, de forurile de conducere ale formațiunii. Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, este de părere că nu va avea prea multe de spus despre acest lucru.

Ciprian Ciucu a răspuns la o întrebare, a moderatoarei Nadia Ciurlin, în emisiunea, Special B1. El a fost întrebat ce se va întâmpla dacă George Simion va ajunge președintele României, dacă PSD va face cu AUR și va scoate PNL de la guvernare.

„În politică nu trebuie să operezi cu așteptări. Asta am învățat. Eu nu am așteptări de la nimeni în politică. Toate opțiunile sunt pe masă. Sper să nu se întâmple (ca George Simion să ajungă președinte – n.red.) Sper să nu se întâmple. Sper ca domnul Simion să fie președintele României. Este o pălărie mult, mult, mult prea mare pentru domnul Simion”, a spus Ciprian Ciucu.

Într-o astfel de ipoteză, a spus politicianul PNL, decizia de a face alianță cu AUR, nu va fi luată de Marcel Ciolacu, ci de conducerea partidului. El a arătat că în anii post-electorali au loc alegeri interne, iar fiecare formațiune își alege o nouă conducere.

„Dar în această ipoteză va decide, nu doar domnul Ciolacu, va decide întregul partid. Pentru că anul acesta, dupa anii electorali, partidele își organizează alegerile interne. și atunci acolo se va lua o decizie. Dacă domnul Ciolacu va mai fi președinte (la PSD – n. red.) dacă eu voi mai fi prim-vicepreședinte la PNL, acest lucru se hotărăște după alegerile interne”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Marcel Ciolacu exclude o guvernare cu AUR

Zilele trecute, premierul Marcel Ciolacu a reluat declarațiile conform cărora PSD ar putea guverna cu AUR, în cazul în care George Simion ar ajunge președinte. El a făcut aceste declarații la o reuniune a Adunării Generale a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, la care participa și Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR.

„Domnule preşedintele Antonescu, trebuie să vă asumaţi rolul de integrator, fiindcă noi am mai făcut o coaliţie în acelaşi format la început, şi PSD, şi PNL, şi UDMR. Pe urmă am făcut prima greşeală fiindcă a trebuit să dăm afară UDMR-ul.

Pe urmă am luat nişte decizii bune politice, urmate, cum era de aşteptat, neavând un liant şi tocmai ce scosesem şi UDMR-ul din coaliţie, am luat nişte decizii greşite, ca să nu spun proaste, să fiu elegant. Şi noi am pus umărul la crearea unei situaţii periculoase, nu neapărat pentru actul de guvernare, dar unei situaţii foarte periculoase în România. Acesta este adevărul”, a afirmat Marcel Ciolacu.