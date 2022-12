Eurovision 2023: Cine va reprezenta România în cadrul concursului

Au fost alese cele 12 melodii din totalul de 84 de piese înscrise în faza de preselecție a concursului muzical. Alegerea a fost făcută de către Juriul Selecției Naționale a Eurovision Song Contest 2023.

Juriul Selecției Naționale a Eurovision 2023 a votat cele mai bune piese din totalul de 84 de melodii înscrise în faza de preselecție a concursului.

Cine va reprezenta România în cadrul Eurovision 2023

În urma preselecției, juriul a ales ca următorii participanți să treacă în etapa următoare, acolo unde se va alege piesa care va reprezenta România la Eurovision 2023:

Adriana Moraru – „Faralaes”

Aledaida – „Bla Bla Bla”

AMIA – „Puppet”

Andrada Popa – „No time for me”

Andreea D Folclor Orchestra – „Periniţa mea”

Deiona – „Call on me”

Erin Dăneţ – „Bad&cool”

Maryliss – „Hai Vino”

Ocean Drive – „Take you home”

No Artist – „Statues”

Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros – „Lele”

Theodor Andrei – „D.G.T. (Off and on)”

În cadrul preselecției, juriul a fost format din Sebastian Ferenț (Untold și Neversea), Laura Coroianu (Emagic), Bogdan Stratulă (Urban Sunsets Radio), John Varbiu (Summer Well), Alin Vaida (Festivalul Jazz in the Park), Mihai Pedescu – șeful delegației României pentru Eurovision 2023 și Remus Achim, regizorul proiectului ESC 2023.

Câștigătorul următoarei etape, cel care va reprezenta România în cadrul Eurovision 2023, va fi desemnat prin intermediul votului telespectatorilor. Show-ul va putea fi urmărit pe data de 11 februarie 2023, pe TVR.

Eurovision 2023 va fi organizat în Marea Britanie

Din cauza contextului nefavorabil oferit de războiul din Ucraina, Marea Britanie va fi țara care va găzdui Eurovision 2023. Evenimentul va avea loc la Liverpool Arena, conform .

Cele două semifinale ale concursului vor fi transmise în direct pe data 9 mai, respectiv 11 mai, iar marea finală va fi transmisă pe data de 13 mai 2023.

Cine a reprezentat România în cadrul Eurovision 2022

Eurovision 2022 a fost organizat în Italia, la Sala Pala Olimpico din Torino. Astfel, concursul a ajuns la a 66-a ediție.

Andrei Ionuț Ursu, sau după numele său de scenă, WRS, a reprezentat România în cadrul concursului Eurovision 2022 cu piesa „Llámame”.

WRS a obținut locul 9 în cadrul semifinalei a 2-a cu 118 puncte, iar în cadrul finalei, Andrei a obținut locul 18 cu 65 de puncte.

Eurovision 2022 a fost una dintre cele mai controversate ediții ale concursului, întrucât multe puncte ale unor jurii naționale au fost redirecționate Ucrainei, țară care a câștigat ediția concursului cu piesa „Stefania”, interpretată de Kalush Orchestra.