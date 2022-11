Farmaciile din România se află în criză de medicamente. Spitalele nu au cum să își îngrijească pacienții

mai ales pensionarii României ce au nevoie de tratamentele vitale, iat situația a devenit atât de neplăcută încât Avocatului Poporului nu a putut să o ignore.

Farmaciile duc lipsă în prezent de medicamente anti-termice pentru viroză sau gripă. Iar în cadrul spitalelor, . Un număr semnificativ de tratamente au dispărut din farmacii în ultimele săptămâni, când spitalele de pediatrie se străduiesc să îngrijească pacienții cu infecții respiratorii acute.

Gestionarea crizei

„E bolnavă. Are operație de 3 ori. De cât timp căutați? Am o lună de când caut şi nu găsesc pe nicăieri. Am 80 de ani și umblu ca nebunul după tratament. În casă murim, aşa ca nebunii”, a spus un pensionar pentru .

Criza medicamentelor a devenit o problemă atât de mare încât a ajuns în vizorul Avocatului Poporului.

„Aceste medicamente reprezintă uneori prima linie, chiar dacă au apărut medicamente novatoare, medicamente originale, foarte scumpe.

Acestea, de obicei, merg în combinație cu medicamentele citostatice obișnuite, aceste generice, asta înseamnă o dramă”, a fost declarația dată de Daniel Coriu, preşedinte Colegiul Medicilor, conform aceleiași surse.

Ministerul Sănătății a demarat activitatea unui grup de lucru ce se va ocupa de gestionarea crizei medicamentelor, însă nu a fost găsită o soluție până în prezent.