„Fiul tău va muri”: Comunitățile chineze din Marea Britanie sunt hărțuite de escrocii care profită de femeile în vârstă și vulnerabile

Comunitățile chineze sunt vizate și apoi hărțuite de care păcălesc femeile în vârstă și le deposedează de obiectele lor de valoare, convingându-le pe cei dragi sunt în pericol. După un val de cazuri pe străzile din Marea Britanie, SUA, Australia și Canada, poliția investighează și familiile victimelor încearcă să-i găsească pe vinovați, potrivit .

Escrocheria binecuvântării este o piesă elaborată de teatru de stradă infracțional

O bandă formată din trei femei interpretează un scenariu bine repetat în cantoneză pentru o audiență de o singură persoană – victima nebănuită.

Mungnee este o londoneză chineză din Malaezia în vârstă de 60 de ani. A fost abordată în vestul Londrei, în timp ce se îndrepta spre yoga, de o femeie care plângea. Femeia a întrebat în cantoneză dacă Mungnee cunoștea un anumit vindecător tradițional chinez în zonă, deoarece soțul ei era bolnav.

Imediat, a apărut o a doua străină vorbitoare de cantoneză, susținând că îl cunoaște pe vindecător și oferindu-se să o ducă la el. Mungnee a plecat cu ele, dornică să o ajute pe femeia care era atât de supărată. Pe o stradă laterală mai liniștită, o a treia femeie s-a alăturat grupului, pretinzând că este rudă cu vindecătorul și că vrea să vadă dacă poate ajuta.

Când s-a întors de la vindecătoare, după 15 minute, prima femeie avea vești tulburătoare. Prin puterile sale mistice, se pare că descoperise că Mungnee era și ea în pericol. În mod miraculos, părea să știe totul despre problemele ei în căsătorie, despre durerea fulgerătoare din piciorul drept – lucruri pe care Mungnee nu le împărtășise.

Dar următoarea revelație a fost cea care a șocat-o pe Mungnee.

„Fiul tău va avea un accident în următoarele trei zile și va muri.” Femeia i-a spus lui Mungnee că vindecătorul i-ar putea acorda o binecuvântare care să-l protejeze pe fiul ei adult.

Doamnele i-au spus: „Trebuie să iei o mână de orez și să pui cât de mult aur și bani poți să pui într-o pungă”. Vindecătorul urma apoi să spună o binecuvântare pe obiectele de valoare.

Mungnee spune că s-a simțit liniștită de promisiunea că articolele ei vor fi returnate după binecuvântare. Una dintre femei a condus-o pe Mungnee acasă pentru a-și aduna bijuteriile, apoi la bancă pentru a retrage 4.000 de lire sterline în numerar din economiile ei. Obiectele de valoare au fost puse într-o pungă de plastic.

Mungnee crede că acesta trebuie să fi fost momentul în care pungile au fost schimbate: „A fost rapidă ca fulgerul – mâinile ei erau atât de agile. Nu am văzut nimic.”

Toate victimele escrocheriilor povestesc același scenariu

Când a ajuns acasă, Mungnee a fost șocată să se uite în interiorul pungii negre și să găsească doar o cărămidă, o bucată de tort și două sticle de apă. Ea spune: „Atunci am realizat… și apoi i-am spus fiului meu. „Cred că am fost păcălită. Am fost înșelată.”

Unele dintre obiectele furate erau în familie de generații, transmise de mama ei.

Experiența lui Mungnee este un exemplu de manual de înșelătorie cu binecuvântările. BBC a vorbit cu mai multe victime care spun toate povești similare. Chiar și numele vindecătorului fictiv este același în multe cazuri – „Mr Koh”.

Toate victimele sunt înșelate în câteva ore, în cazul lui Mungnee, toată escrocheria a durat doar aproximativ trei ore de la început până la sfârșit.

Anqi Shen este profesor de drept la Universitatea Northumbria și fost ofițer de poliție chinez. Ea crede că înșelătoria binecuvântării este cel mai recent exemplu al unei tradiții vechi de secole de criminalitate stradală care exploatează credințele spirituale.

„Chinezii tind să păstreze niște bijuterii valoroase, în special piese din aur, argint, jad, despre care se crede că dețin puteri protectoare”, explică Shen.

Ea spune că este credibil pentru victime că, după ce astfel de obiecte sunt binecuvântate, ar putea oferi o protecție și mai mare.

Poliția din SUA, Canada și Australia a emis avertismente cu privire la escrocherii de binecuvântare în ultimul an.