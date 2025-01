Gigi Becali, la un pas de moarte, după ce a intrat în comă alcoolică. Mărturia milionarului: “A venit salvarea”

a fost la un pas de moarte, după ce a intrat în .

Patronul FCSB a povestit cum s-a întâmplat totul și cine l-a salvat.

Cum a ajuns Gigi Becali în comă alcoolică

Becali a povestit că era minor când a intrat în comă alcoolică și a avut noroc să a venit salvarea la timp.

Într-o intervenție pe TikTok, pe contul lui Mihail Neamțu, latifundiarul a povestit cum a intrat în comă alcoolică și care este motivul pentru care nu mai consumă deloc alcool în viața de zi cu zi.

Gigi Becali a dat toate detaliile într-o intervenție pe TikTok, pe contul lui Mihail Neamțu, potrivit .

„A început să plângă toată comuna”

Latifundiarul a mărturisit că din această cauză el nu mai consumă deloc alcool în viața de zi cu zi.

„Era un cântec Horea, Cloșca și Crișan patriotic. Vadim mi l-a găsit, mi l-a pus, auzise și el că povestisem. Eu când am intrat în bar s-a oprit muzica și a intrat Horea, Cloșca și Crișan. Am venit la București când aveam 9 luni. La un moment dat, tata a luat o cană și a lăsat-o pe masă.

Eu am băut toată cana de vin și am intrat în comă. A început să plângă toată comuna că moare băiatul lui Tase. A venit salvarea, a văzut că sunt beat, mi-a făcut o injecție și a zis: ‘Nu are nimic’. De atunci, eu băutura nu o mai suport.

Nu suport alcoolul, dacă m-am îmbătat când eram mic… V-am spus toată povestea”, a spus Gigi Becali.