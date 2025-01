Ce salariu primește Gigi Becali de la Parlament. A rămas uimit de suma de bani încasată

deputat AUR și un cunoscut om de afaceri, a vorbit despre cheltuielile extraordinar de mari pe care le are Parlementul României. Faptul că este deputat i-a permis să vadă cu ochii săi cum sunt administrați banii publici și a rămas uimit când a văzut câți bani a primit pentru luna decembrie.

Câți bani a primit Becali pentru câteva zile lucrate

sunt utilizate pentru plata mai multor consilieri, avocați și specialiști care contribuie la proiectele legislative. Acesta a spus că sumele primite de deputați sunt mult mai mari decât munca pe care o prestează, conform

Becali a declarat că pentru doar câteva zile de muncă în luna decembrie 2024 a primit 10.000 de lei. El spune că suma de bani este mult prea mare pentru volumul de muncă pe care l-a depus.

„Îți dau cuvântul meu de onoare. Le-am zis: ‘Ce-mi daţi, mă, atâţia bani?’ Sunt zeci de mii de lei, nici nu ştiu, mii de euro. Ce înseamnă mă asta? Diurnă, miurnă… De ce facem, mă, atâta risipă de bani? Eu nu vreau bani de la Parlament. Am angajat câţiva ca să le dau banii lor. Nici salariul nu-l iau. Păi atâţia bani? Sunt prea mulți bani”, a spus Gigi Becali la “Culisele fotbalului cu Diaconescu şi Liviu Chiriţă”.

Beneficiile parlamentarilor

Becali a observat că se oferă și alte beneficii, precum diurne, deconturi, iar un parlamentar piate ajunge să primească în fiecare lună în jur de 11.500 de euro.

„În luna decembrie eu am fost de trei-patru-cinci ori la Parlament. Și-mi zice: ‘Vezi că trebuie să mergi la casierie, să ridici nişte bani’. ‘Ce bani mă?’. Şi când mă duc acolo, primesc 10.000 de lei. 10.000 de lei pentru că am fost de câteva ori la parlament!!! Iau şi pensia vreo 2.000 de euro, mai am şi pensie urmaş de la tata… Eu iau vreo 3.000 de euro aşa, degeaba aşa… Şi acum o să primesc şi pensie de deputat român. Cred că o să am vreo 5.000 de euro. Ce să fac cu atâţia bani? Bani degeaba”, a mai spus Gigi Becali.

Patronul FCSB are o avere uriașă pe care a obținut-o din afaceri, dar și pentru că este patronul echipei FCSB, ceea ce îl face să nu depindă de bani primiți de pe urma funcției de deputat.