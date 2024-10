„Gustos și sănătos în farfuria de spital”, proiectul care a transformat momentul mesei într-o bucurie în Spitalul de Pediatrie Victor Gomoiu. Mâncărurile sunt inspirate inclusiv din bucătăria internațională (VIDEO)

Când suntem bolnavi și apetitul scade, mâncarea este însă o parte importantă din procesul de vindecare, nutrienții sunt imperios necesari pentru o evoluție bună a bolii. La Spitalul de Pediatrie Dr. Victor Gomoiu, hrana micuților aflați în suferință este mai gustoasă datorită unor oameni inimoși. Proiectul, care este un succes, se va extinde în curând și la spitalul de pediatrie din Pitești, a relatat Alex Vlădescu, marți, la Știrile B1 TV.

Proiectul „Gustos și sănătos în farfuria de spital” a transformat momentul mesei într-o bucurie la Spitalul Victor Gomoiu

Asociația „Din grijă pentru copii” implementează de peste opt luni în Spitalul de Pediatrie Dr. Victor Gomoiu din București un proiect numit „Gustos și sănătos în farfuria de spital”, demonstrând că hrana gustoasă și sănătoasă, mai ales atunci când suntem bolnavi, nu este un moft.

„Proiectul a avut trei etape foarte importante. Partea de meniu, pornind de la meniul existent în spital, am îmbunătățit, am diversificat, am echilibrat nutrițional. Alături de o echipă multidisciplinară, formată din bucătari, din tehnologi alimentari, specialiști în dietetică și nutriție, medici gastroenterologi și pediatri, am schimbat meniul astfel încât să fie altceva, să fie un meniu care oferă mult prin gust, prin aspect, acest lucru fiind posibil în primul rând prin ingredientele nou-introduse, adică am introdus tot ce înseamnă carne de mânzat, ficăței, avem humus cu salată, cuscus cu legume. Toată partea de desert se face in-house, nu mai există dulce ambalat. Ceea ce ne-am dorit foarte mult prin acest proiect este să facem primii pași spre eliminarea sacoșei de acasă, să demonstrăm că se poate, pornind de la premisa că alimentația ajută în procesul de vindecare a copilului”, a declarat Victoria Olteanu, președinta Asociației „Din grijă pentru copii”.

O echipă multidisciplinară a creat meniuri diversificate, sănătoase și foarte gustoase, inspirate din tradiția noastră culinară, dar și din mâncarea altor popoare. De asemenea, personalul a beneficiat de training profesional, s-au creat noi circuite în bucătărie și s-a achiziționat aparatură modernă și eficientă pentru ca în procesul de preparare alimentele să își păstreze nutrienții.

A adus multă bucurie pentru copii, dar și pentru părinți

Inițiativa a fost primită cu multă bucurie de copii, dar și de părinții acestora.

„Considerăm că este incredibil că se întâmplă într-un spital de stat din România, aici, ca urmare a acestui proiect «Gustos și sănătos în farfuria de spital». În loc de un meniu repetitiv obișnuit, aici, la Gomoiu, a existat o selecție de mâncăruri inspirate nu doar din bucătăria românească, ci și din bucătăria internațională, ceea ce consider că este o deschidere pentru oricine, o șansă de a spune o poveste într-un cadru care uneori e stresant și nesigur și pentru copil, și pentru părinte”, a declarat Claudia Butac, părinte.

Personalul medical a dorit ca un alt efect al acestui program să fie educația culinară a părinților.

„Am ajuns să facem ca momentul mesei să fie un moment pe care îl aștepți, pentru că mâncarea este o bucurie. Ora de masă și sosirea mâncării au ajuns și în spital, ca acasă, să fie un moment când ne bucurăm. Noi, ca medici, ca profesioniști, încercăm – și am reușit alături de ei – să facem și o informare către părinți”, a declarat Ana Maria Davițoiu, director medical al Spitalului Dr. Victor Gomoiu.