Guvernul a simulat mai multe scenarii „apocaliptice”. Ce îmbunătățiri se pot face pentru a depăși mai ușor situațiile de criză

61 de miniștri și reprezentanți ai organizațiilor guvernamentale au participat în perioada 24-24 octombrie la un exercițiu care să arate reacția instituțiilor de stat ale României în cazul unor evenimente „apocaliptice”.

Întâlnirea organizată de Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență simulează dacă țara noastră e capabilă să îndeplinească cele 7 cerințe de bază ale rezilienței, stabilite de către NATO: continuarea guvernării, comunicațiile, energie, resursa de apă și mâncare, sistemul de transport, mișcările de masă ale unor populații și gestionarea incidentelor cu victime multiple.

Statul român a vrut să vadă astfel dacă își poate menține serviciile și funcțiile sale esențiale în cazul unei „crize complexe”, care a presupus mai multe scenarii-dezastru desfășurate „în cascadă” și care au inclus, printre altele, vaste atacuri cyber, atentate asupra sistemului energetic sau infrastructurii critice. Rezultatele, concluziile și detaliile tehnice ale acestei simulări rămân „clasificate”, se arată în comunicatul transmis de E-ARC, potrivit digi24.ro.

Situațiile limită dezbătute au fost criza energetică, a infrastructurii critice, „deplasări necontrolate ale populației”, pe fondul unei campanii de dezinformare.

Exercițiul a simulat o succesiune de crize în domenii diferite (energie, infrastructură critică, deplasări necontrolate ale populației, cyber etc.), amplificate printr-o campanie de dezinformare, care a generat o reacție emoțională puternică la nivelul unui segment de populație, urmată de deplasări necontrolate ale acestuia din regiunea Constanța către interiorul țării, aspect ce a generat o serie de blocaje și evenimente rutiere pe principalele rute de deplasare, soldate cu victime.În plus, situația a fost complicată de atacuri cibernetice cu ținte multiple, mijloacele și metodele utilizate de agresori plecând de la simplu la complex, într-o serie dinamică și agresivă (ex.: defacement, DDoS, ransomware, spear-phishing etc.), context ce a provocat jucătorii să-și antreneze abilitățile de protejare a infrastructurilor naționale, fiecare pe domeniul de competență.

Ce îmbunătățiri se pot face pentru a depăși mai ușor situațiile de criză

Printre bunele practici identificate, precum și zonele în care este nevoie suplimentară de focusare a autorităților, se numără: