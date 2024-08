Guvernul are planuri mari pentru elevi în următorul an școlar. Programul lapte și corn va beneficia de un buget record

Statul va aloca 760 de milioane de lei pentru programul lapte și corn. Anul viitor, aproape două milioane de vor primi lapte, corn, fructe și legume la școală.

„Programul a stat mai mult pe loc”

Anul trecut, doar două județe și un sector din Capitală a funcționat cu acest program diversificat. Totuși, în unele zone autoritățile au încheiat deja contracte, însă furnizorii sunt sceptici, pentru că primesc mult prea puțini bani, potrivit

„Săptămânal, copiii din grădinițe și școli, până în clasa a opta inclusiv, vor primi câte două porții de fructe și legume, trei porții de lapte sau lactate, două porții de produse lactate și cinci produse de panificație. Totuși, până acolo este cale lungă. Iar din experiența ultimilor ani, când programul a stat mai mult pe loc, puțini cred că lucrurile vor merge mai bine acum”, a declarat Mihai Constantin, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Bugetul din acest an, de 760 de milioane de lei, va fi împărțit pe trei direcții. 134 de milioane de lei vor fi alocate pentru achiziționarea de legume și fructe, alte 217 milioane de lei pentru cornuri și alte produse de panificație și restul de 408 milioane de lei pentru lactate.

83.000 de elevi din Iași nu vor primi anul acesta lapte

La categoria lactatelor sunt cele mai multe probleme, deși Guvernul alocă jumătate din buget în acest sector. Totuși, puțini furnizori sunt interesați să participe la licitații, deoarece aceștia consideră că sumele care li se oferă sunt mult prea mici. Astfel, 83.000 de din Iași nu vor primi nici în acest an lapte.

„Așteptam ca Guvernul să suplimenteze suma, din păcate nu a făcut-o. Suntem, iarăși, la același nivel de 0,94 bani pe porție. La acest preț, cu toate încercările noastre de anul trecut, nu am avut ofertant. Noi am semnalat Ministerului Agriculturii că suma este insuficientă, din discuțiile pe care le-am avut cu furnizorii din piață. Cred că am făcut de trei ori această licitație, dar nu am avut un ofertant câștigător”, a declarat Marius Dangă, vicepreședintele CJ Iași.

„Să vedem la toamnă când va crește cererea pentru hipermarketuri, pentru consumatorul general. Atunci e mai rentabil să vinzi la magazin decât să dai la programul lapte școlar. Procesatorii mari, care au contracte ferme cu hipermarketurile, preferă să vândă acolo sau în piața liberă. Totuși, pentru micii procesatori și pentru fermieri, programul ar fi de ajutor”, a afirmat Dorin Cojocaru, președintele Asociației Patronale din Industria Laptelui.

„Vă dați seama, în 40 și ceva de județe, câte școli sunt, și dacă toate consumă un pic de lapte, crește destul de mult consumul. Și atunci avem și noi unde să vindem laptele și avem și un preț mai bun. Problema e să pornească”, potrivit Claudiu Davițoiu, fermier.

„Foarte mulți părinți s-au plâns de calitatea cornurilor respective. Au fost câteva sesizări legate și de acele fructe… nu erau ca aspect conforme. Dar să sperăm că anul acesta vom avea implementate cele două programe așa cum trebuie”, a transmis Eugen Ilea, reprezentantul Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți.