Florin Cîțu, fostul ministru de Finanțe și premier PNL, face previziuni sumbre pentru viitorul economic al României. În opinia sa, actualul , condus de Marcel Ciolacu nu este capabil să facă reformele la care s-a angajat.

Fostul premier PNL este de părere că România va ajunge să se împrumute din ce în ce mai scump pe piețele financiare. Iar din cauza noilor taxe vamale impuse de Donald Trump, țara noastră ar putea intra în recesiune. Florin Cîțu a făcut aceste comentarii în emisiunea Politica Zilei, cu Ioana Constantin, difuzată de B1 TV.

Florin Cîțu crede că mare parte ale problemelor cu care se confruntă România se datorează lipsei de credibilitate a actualului guvern. Instituțiile internaționale și-au pierdut încrederea în capacitatea lui și a miniștrilor de a face reforme, după trei ani în care nu au făcut nimic.

„Acest guvern nu mai are credibilitate, oamenii din acest guvern nu mai au credibilitate. Nu luăm decât ministrul finanțelor, care era anul trecut, și care acum a fost mutat la alt minister, după ce a făcut dezastru acolo. Vă dați seama că sunt aceiași oameni care au spus ceva, au făcut altceva, iar acum vin și spun «credeți-mă că voi face aici altceva». Nu mai ține cu piețele financiare și de aceea trebuia măcar să sobțiii un rezultat mai bun”, a explicat Florin Cîțu.

Florin Cîțu are estimări sumbre pentru economie

Fostul ministru de Finanțe nu este încrezător în declarațiile și scenariile optimiste pe care le promovează actualii guvernanți cu privire la . Florin Cîțu susține că execuția bugetară pe primele luni, la care se adaugă angajările din sistemul bugetar plus eșecul înregistrt în implementarea PNRR vor avea drept consecință retrogradarea ratingului României la categoria junk.

„Nu știu dacă este cineva în România care a crezut și este clar că nici în afara țării, dacă ne uităm la agențiile de rating și la Comisia Europeană – nimeni nu crede că acest guvern, care este același care a distrus economia și nu a făcut reforme trei ani de zile, va veni acum să-și suflece mânecile și să facă reforme. Nu se va întâmpla pentru că acești oameni nu au decât o singură direcție, de a-și finanța propriile afaceri prin buget – știm ce s-a întâmplat cu fondul de rezervă în ultimii ani – propriul aparat de partid și atât. Deci nu avem speranțe acolo.

Au ascuns foarte mult aceste informație (legată de creșterea numărului de angajări – n. red.), dar până la urmă au publicat-o – suntem în aprilie și abia avem informațiile pentru luna februarie. Avem o creștere peste tot a numărului de posturi ocupate și aici, ca o paranteză, inclusiv la Senat au crescut numărul posturilor ocupate. Nici măcar acolo nu au scăzut. Au crescut numărul de secretari de stat, subsecretari de stat și este clar că nu vor face această reformă.

Deja suntem tratați, nu va fi o mare diferență, ca o economie cu rating Junk. Ne-am împrumutat săptămâna trecută mai scump decât Muntenegru care este deja în «junk» și am plătit cea mai mare dobândă pe care România a plătit-o vreodată la euro, în vreme ce dobânzile scad… Deja piețele financiare, care sunt primele ce observă anomalii și le sancționează, ne tratează ca pe o țară cu rating «junk». Vom vedea exact același comportament, dobânzi mari care se vor transfera în costuri de producție mari, economia care nu mai crește, de trei ani sunt sub doi, acum am ajuns la zero și ceva, poate recesiune, acum după ce se întâmplă în Statele Unite cu tarifele”, a mai spus Florin Cîțu.

Guvernul Ciolacu trebuia înlocuit după alegeri

În acest context, fostul ministru a subliniat că situația nu se va schimba atât timp cât guvernul va fi format din aceleași persoane care au îngropat România. Florin Cîțu spune că ar fi trebuit o schimbare de premier și de miniștri imediat după alegeri pentru a da semnalul că se dorește o reformă

„Lucrurile nu se vor îmbunătăși atât timp cât păstrăm aceiași oameni. Pentru că asta este greșeala. Trebuia să fie un T 0 în 2024, când au fost alegeri, măcar să fi venit cu alți oameni. Dacă au păstrat coaliția cu PSD, măcar să fi venit cu alți oameni. Dar au făcut ce fac de trei ani, au venit cu aceiași oameni, au crescut taxele și nu fac reforme. vei avea aceleași rezultate pe care le ai de trei ani de zile, criză economică”, a mai spus Florin Cîțu.