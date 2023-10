Simona Halep, contaminată cu Roxadustat, ca într-un episod din Seinfeld

Cazul Halep a intrat în faza „haz de necaz“. Simona Halep insistă că e nevinovată, însă, din păcate pentru ea, dovezile din motivarea suspendării ei sunt destul de clare, tot mai mulți oameni din presă, admiratori ai lui Halep chiar, admit, răspicat, că românca s-a dopat.

Textul publicat de Dan Panaeț s-a viralizat în mediul online

În această avalanșă de păreri, acuze, dar și încurajări pentru Simona, zilele trecute, Dan Panaeț, redactor la Cațavencii, a publicat un text amuzant pe pagina sa de Faceboook. El a oferit un fel de scenariu din Seinfeld care explică contaminarea lui Halep cu Roxadustat.

Seinfeld în zilele noastre

Kramer intră la Jerry mușcând dintr-un baton proteic.

– De doi ani de zile doar cu așa ceva mă hrănesc, Jerry. Habar n-ai câtă energie îmi dă.

– Lipsa unui loc de muncă îți dă ție multă energie.

– Greșești, Jerry. Chiar dacă nu merg în fiecare zi la birou ca oamenii spălați pe creier, asta nu înseamnă că stau degeaba. M-am apucat de sport și mă pricep destul de bine.

– De ce sport te-ai apucat?

– De sport, în general. Joc fotbal, alerg, vâslesc, sar la groapa cu nisip. Am prea multă energie.

– Ai încerat și să te angajezi?

– De unde timp, Jerry? Ziua are doar 24 de ore. Și nici noaptea nu e mai lungă. Oricum, ar trebui să încerci și tu batoanele astea. Sunt foarte bune. Mai știi când m-am întâlnit cu Simona Halep la Mega Image? I le-am recomandat și ei.

– Simona Halep ia recomandări de la tine?

– La început s-a făcut că nu mă vede, dar i-am pus câteva batoane proteice în coșul de cumpărături când nu era atentă.

Jerry smulge ambalajul din mâna lui Kramer. Își mijește ochii, ca să citească lista de ingediente scrisă cu litere mărunte.

– Kramer, batonul ăsta are roxadustat. E fix substanța interzisă cu care a fost depistată Simona Halep.

– Ce coincidență!

– Nu e nicio coincidență. Din cauza ta au găsit-o dopată.

Kramer își dă seama că a greșit.

– Crezi că ar trebui s-o sun și să-mi cer scuze?

– Cred că ar trebui să suni la Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis și să explici care a fost situația.

Kramer se gândește puțin.

– Nu pot să sun, Jerry. O să mă suspende și pe mine.

– Ce vorbești? De unde să te suspende?

– Jerry, n-o să mă mai lase să folosesc aparatele alea de fitness din parcul IOR.