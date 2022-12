În casele iubitorilor de feline a început bătălia supremă din fiecare an: Pisici împotriva brazilor de Crăciun

Este acea perioadă a anului în care pisicile încep să terorizeze pomii de Crăciun. Putem să-i spunem pisiteroarea de sărbători. De altfel rețelele de socializare s-au umplut cu imagini cu pisici în acțiune.

Pisicile și brazii frumos împodobiți nu sunt chiar cei mai buni prieteni, dar asta nu pentru că animalul tău de companie, altfel minunat, are ceva cu obiceiurile de Crăciun ale omului.

Pisicile sunt pur și simplu extraordinar de curioase în legătură cu acest obiect ultra-cățărabil care s-a materializat în mod magic în sufragerie, potrivit lui Marilyn Krieger, consultant certificat în comportamentul pisicilor (CCBC) și autoarea cărții „Naughty No More!”.



Este aproape prea frumos ca să fie adevărat [pentru o pisică], dintr-o dată are la dispoziție ceva pe care să se cațere și bonus toate podoabele atârnate, așa că are și ceva cu care să se joace cât se cațără.

Cat’s first Christmas- haven’t even put the decorations on yet 🤣🤣.