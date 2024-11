Încă un bebeluș a murit la spital, în Cluj. Cadrele medicale nu își explică ce s-a întâmplat

Un de doar opt luni din Satu Mare, Victor-Ștefan, s-a stins din viața la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, după ce medicii de la Spitalul Județean din Satu Mare nu și-au dat seama de ce problemă suferea cel mic și a trebuit transferat. O poveste similară a fost și cea a lui Kristof, un bebeluș tot din Satu Mare, care la aproape 5 luni, s-a stins din viață din cauza unei infecții cu stafilococ auriu.

Victor-Ștefan a fost dus la Spitalul Județean din Satu Mare, pe data de 23 septembrie 2024, deoarece avea diaree. Mama acestuia a acceptat să povestească prin ce a trecut cel mic în săptămânile în care a fost internat în spitale și ce i-a adus sfârșitul, într-un final.

„Totul a pornit în luna septembrie 2024, mai exact în data de 23, atunci când am ajuns la Spitalul de Urgență din Satu Mare cu deshidratare din cauza unei diaree. Am fost transferați, în data de 27 septembrie, la Pediatrie 1 în Cluj-Napoca pentru a rezolva problema cu deshidratarea. Am fost internați trei zile, iar mai apoi, pe 30, am fost transferați la Pediatrie 2 pentru a continua investigațiile pentru problema cu diareea. La Satu Mare au fost făcut teste, toate ieșind negative. La Cluj au fost aceleași teste făcute, iar la rezultate a ieșit pozitiv la Klebsiella”, a povestit tânăra mămică, pentru .

Victor-Ștefan a petrecut aproape șapte săptămâni în spitale

Aproximativ șapte săptămâni a petrecut Victor-Ștefan în spitale, iar perioada lungă de spitalizare a facilitat apariția unor probleme digestive.

„În ziua respectivă, spre seară, bebelușul a făcut febră. A trebuit să așteptăm două zile până am primit rezultatele care au arătat că a fost infectat cu . Ne-a fost prezentată situația astfel încât copilul nu avea cum să aibă febră din cauza aceasta. Pentru supraveghere, de la Pediatrie 2 am fost mutați la terapie intensivă”, a mai spus aceasta.

Cadrele medicale au asigurat familia copilului că cel mic nu suferă de nimic grav

În următoarea perioadă, copilului i-au fost montate o sondă vezicală, pentru monitorizarea urinei, oxigen pentru anemie și o sondă stomacală. La o zi distanță după ce familia a fost asigurată de către echipajele medicale de Spitalul de Pediatrie 2 că situația se va îmbunătăți și că nu este nimic grav, Victor-Ștefan a murit din cauza unui stop cardio-respirator acut, după ce a făcut un șoc septic.

„În dimineața de 10 noiembrie 2024, la ora 05:00 diminața, a avut loc stopul cardio-respirator. Au încercat să îl resusciteze, însă copilul nu a mai reacționat. Răspunsul lor a fost că nu își explică ceea ce s-a întâmplat”, a încheiat mama lui Victor-Ștefan.

Ce a declarat avocatul care se ocupă de cazurile celor doi bebeluși care au murit la Cluj

Avocatul Ovidiu Mureșan, care se ocupă de cazul lui Victor-Ștefan și de cazul lui Kristof, a declarat că urmează să fie solicitat un Corp de Control din partea Ministerului Sănătății care să investigheze cazurile, cei doi copii găsindu-și sfârșitul în situații extrem de similare.

„Este încă un episod trist. Noi chiar sperăm că poate prin înștiințarea opiniei publice și a cadrelor medicale, să îi trezim cumva la realitate. Este inadmisibil ca al doilea copil să moară, cu aceeași infecție, pe același spital. Ne ridică anumite semne de întrebare. Vom face o solicitare către Corpul de Control al Ministerului Sănătății. Ni se pare că ceva se întâmplă și nu vrem să se mai întâmple astfel de lucruri. Nu vorbim de culpa unui doctor, ci de o unitate spitalicească care, probabil, undeva, nu respectă anumite protocoale. Deja vorbim de al doilea copil, de care știm noi. Nu ne dorim să atacăm medicii, ei fac ce pot. Vorbim totuși de o unitate din Cluj-Napoca!”, a declarat avocatul Ovidiu Mureșan, pentru Știri de Cluj.

Răspunsul Spitalului de Copii Cluj

Reprezentanții Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca au refuzat să își exprime un punct de vedere, în ciuda situației extrem de grave care a avut loc în unitatea spitalicească.

Contactată telefonic de Știri de Cluj pentru a oferi mai multe informații, purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, dr. Dreghiciu Daniela, a justificat lipsa unui răspuns despre cazul lui Victor-Ștefan, spunând că a fost o situație atât de complexă, încât informațiile nu pot fi furnizate printr-un simplu apel telefonic.

„E vorba despre un dosar medical întreg, detalii mai puțin. Credeți că se pot da așa, cu un simplu telefon. O să vă rog să trimiteți o solicitare”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Spitalului de Copii Cluj.