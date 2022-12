Incredibil! O garsonieră din România costă 2.400 de euro / Ce se ascunde în spatele acestui preț și ce oferă aceasta

În timp ce prețurile de pe piața imobiliară au înregistrat o creștere constantă în ultima perioadă, o garsonieră a fost scoasă la vânzare cu suma de 2.400 de euro.

Cei care își doresc să-și achiziționeze o locuință la un preț destul de mic trebuie să știe că acum au ocazia. O garsonieră a fost scoasă la vânzare cu suma de 2.400 de euro. Iată unde este locul în care poți achiziționa locuința și ce condiții oferă.

O garsonieră din România costă 2.400 de euro. Iată unde este locația imobiliarului

Garsoniera se află la etajul șase al unui bloc din Petrila, Hunedoara. Deși prețul este unul destul de mic, cei care vor să achiziționeze locuința trebuie să știe că va trebui să se branșeze la unități.

„Vând garsonieră oraș Petrila, situată pe Strada 8 martie, bloc 33, etaj 6. Viitorul proprietar trebuie să își facă contract la utilități deoarece eu m-am debranșat, fiindcă nu am locuit acolo. Prețul este de 120 milioane vechi”, arată anunțul postat pe platforma de vânzare și cumpărare.

Unde poți cumpăra o casă cu 2.000 de euro

Cu suma de 2.000 de euro poți să îți cumperi o casă în comuna Horodnic – Suceava, conform unui anunț postat pe rețelele de socializare. Cei care vor să o achiziționeze trebuie să știe că pentru demolarea acestuia vor plăti taxe suplimentare, conform .

„Căutăm o persoana dispusă să salveze această casă de la demolare, se află în comuna Horodnic-Suceava şi este disponibilă pentru demontare. Clădită din bârne, lemn de brad, modul construcţiei este cu amnari şi bârnuială.

Dimensiunea este 8,95 metri lungime, 5,45 metri lăţime. Hol şi 2 camere. Înălțimea camerelor este 2,55 m. Lemnul este în stare bunā, tabla va fi păstrată de proprietar. Preţul achizitionarii ei este 2000 euro plus TVA. Pretul pentru insemnare, demontare, pregatire pentru transport si facut curat in urma ei este de 3.900 euro plus TVA

Pretul pentru remontarea pana la capriori este aproximativ 4500 euro, plus TVA, în functie de distanta unde va fi remontată. Transportul, acoperirea cu sindrila si turnarea fundatiei sunt preturi separat”, a fost scris în anunț.