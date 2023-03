Insectă gigantică de pe vremea dinosaurilor, redescoperită în fața unui magazin din Arkansas

O insectă gigantică din epoca jurasică, dispărută din estul Americii de Nord de cel puțin o jumătate de secol, a fost observată agățată de partea laterală a unui magazin din Arkansas.

Fluturele se găsea din abundență pe vremea dinozaurilor

Se credea că insecta gigantică a dispărut definitiv din estul SUA, dar un specimen etichetat inițial greșit indică existența unor populații supraviețuitoare.

Identificarea fluturelui Polystoechotes punctata într-o zonă urbană din Fayetteville, Arkansas, a făcut ca oamenii de știință să fie extrem de fericiți.

Descoperirea unei specii care era abundentă în epoca dinozaurilor, dar despre care se credea că a dispărut de pe suprafețe mari din America de Nord, a alimentat speculațiile potrivit cărora ar putea exista populații întregi ascunse în zone îndepărtate din munții Ozark.

Fluturele uriaș a fost găsit de Michael Skvarla, directorul laboratorului de identificare a insectelor din cadrul Penn State. Într-un raport publicat săptămâna aceasta pe site-ul universității, el a explicat că a făcut descoperirea în 2012, când era doctorand la Universitatea din Arkansas.

„Îmi amintesc foarte bine, pentru că intram în magazin să cumpăr lapte și am văzut această insectă uriașă pe o parte a clădirii”, a spus Skvarla.

„M-am gândit că arată interesant, așa că am luat-o în mână și mi-am făcut restul cumpărăturilor cu ea în palmă. Am ajuns acasă, am pus-o deoparte și am uitat de ea timp de aproape un deceniu”.

Într-o lucrare scrisă în colaborare și publicată recent în Proceedings of the Entomological Society of Washington, Skvarla a declarat că specimenul a fost etichetat în mod incorect în colecția sa personală ca fiind un „antlion”, o insectă cu caracteristici similare.

Descrierea corectă a insectei a trebuit să aștepte până la sfârșitul anului 2020, când Skvarla preda un curs Zoom despre biodiversitate în perioada pandemiei de Covid. În timp ce profesorul și elevii se uitau fix la imaginile microscopice, și-au dat seama că specimenul fusese etichetat greșit.

Fluturele gigantic se găsea odinioară în toată America de Nord, dar s-a presupus că a fost eliminat din regiunile estice până în anii 1950. A fost descris semănând cu o încrucișare între o muscă și o molie, cu aripi pestrițe pe care le ține ca un cort pe lângă corp.

Cauzele aparentei dispariții a insectei au fost mult timp un mister. Printre posibilele explicații se numără poluarea luminoasă cauzată de urbanizare și introducerea de specii alogene, cum ar fi gândacii de sol.