Inventatorul telefonului mobil nu știe ce este TikTok / Care sunt temerile acestuia cu privire la progresul tehnologic

În ceea ce privește utilizarea propriului telefon mobil, Cooper spune că își verifică e-mailul și caută online informații, însă nu a aflat încă cu ce se ocupă aplicația Tik Tok.

„Sunt multe lucruri pe care încă nu le-am învățat… încă nu știu ce este Tik Tok”, a spus el.

Martin Cooper este îngrijorat de riscul pe care îl prezintă telefoanele inteligente

„Părerea mea negativă este că nu mai avem intimitate, deoarece totul despre noi este acum înregistrat undeva și accesibil cuiva care are o dorință destul de puternică să obțină acea informație”, a declarat bărbatul de 94 de ani pentru The Associated Press.

Pe lângă temerile menționate, Cooper a recunoscut și efectele secundare negative care vin odată cu utilizarea smartphone-urilor și a rețelelor sociale, cum ar fi dependența de internet și accesul facil al copiilor la un conținut dăunător.

În același timp, inventatorul se descrie drept un om visător și optimist. Acesta spune că speră la progresele tehnologice ale telefoanelor mobile și la potențialul acestora de a revoluționa domenii precum educația și sănătatea.

Cum a fost inventat primul telefon mobil

Martin Cooper a făcut primul apel public, folosind un telefon mobil de pe o stradă din Manhattan, pe 3 aprilie 1973, folosind un dispozitiv prototip pe care echipa sa de la Motorola începuse să-l proiecteze cu doar cinci luni înainte de momentul în care a folosit telefonul.

Cooper și-a petrecut cea mai mare parte a deceniului care a succedat acel moment, lucrând pentru a aduce pe piață o versiune comercială a dispozitivului mobil. Astfel, inventatorul a creat primul telefon-cărămidă din lume, care cântărea peste un kilogram și măsura 27 cm.

„Singurul lucru de care eram îngrijorat: „O să meargă chestia asta? Și a mers”, spune Martin Cooper pentru AP.

Inspirația pentru ideea de telefon mobil a lui Cooper a fost ceasul de mână cu radio al detectivului din benzile desenate Dick Tracy.