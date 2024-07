IShowSpeed a ascultat la București și Babasha, manelistul huiduit recent la un concert Coldplay de pe Arena Națională (VIDEO)

IShowSpeed a făcut show pe străzile Bucureștiului, s-a fotografiat cu trecătorii, a dat autografe și a vizitat mai multe locații din oraș. La un moment dat, popularul YouTuber american a fost provocat de unul dintre abonații săi să asculte o piesă de la Babasha, provocare pe care a acceptat-o cu plăcere.

IShowSpeed a ascultat Babasha pe străzile Bucureștiului

YouTuber-ul cu peste 26 de milioane de abonați și-a început aventura în Ferentari, unde și a discutat cu rezidenții, iar apoi și-a continuat călătoria spre Casa Poporului și alte locații din Capitala României.

La un moment dat, IShowSpeed a ascultat și piesa „Păi naa” de la Babasha, tânărul manelist care a fost chemat pe scenă la un concert recent al Coldplay și a fost huiduit de câteva dintre miile de spectatori prezenți în tribunele Arenei Naționale. Streamer-ul a fost provocat de unul dintre abonații săi să asculte melodia.

Cum a comentat Babasha, pentru B1 TV, incidentul de pe Arena Națională

După episodul din iunie, când a fost huiduit de spectatorii care veniseră pe Arena Națională pentru concertul Coldplay, Babasha pentru B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

„Eu sunt copleșit de emoții, nu am multe cuvinte de spus. Repet, sunt copleșit și nu pot să vorbesc. Dacă aș preconziat eu că ar fi fost vorba de rasism cu siguranță nu am făcut pentru că nu a clamat lumea numele meu sau pentru că nu a vibrat cu mine, că am înțeles că nu le-a plăcut sau le-a plăcut, treaba fiecăruia.