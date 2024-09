Iulian Fota: România nu și-a subsumat securitatea națională Alianței. Dacă există un pericol direct și iminent, avem toată baza legală și legimitatea să acționăm / Avem interese legate de R. Moldova, care nu sunt acoperite de NATO (VIDEO)

România nu și-a subsumat securitatea națională Alianței Nord-Atlantice și are toată baza legală și toată legitimitatea să acționeze în eventualitatea unui pericol direct și iminent, ținând cont totuși să fie acțiuni în spiritul și în concordanță cu obiectivele NATO, a explicat Iulian Fota, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate, miercuri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

„România nu și-a subsumat securitatea națională Alianței. Evident, avem acorduri, avem înțelegeri, cooperăm, dar în situații în care noi apreciem că există un pericol direct și iminent la adresa României, suntem țară suverană și avem toată baza legală și toată legitimitatea, dacă vreți, politică, morală, să acționăm. Evident, trebuie să avem tot timpul grijă ca ceea ce facem să fie în spiritul, dacă vreți, și în concordanță și cu obiectivele Alianței Nord-Atlantice”, a explicat Iulian Fota.

„Uneori nu ai timp pentru așa ceva. S-ar putea viitorul să aducă situații în care pur și simplu trebuie să luăm un răspuns rapid – și nu vreau să se înțeleagă că, dacă nu zice NATO ceva sau nu apucăm să vorbim cu NATO, noi n-avem voie să acționăm”, a adăugat fostul consilier prezidențial.

„NATO e organizație interguvernamentală, deci nu e ca la Uniunea Europeană, unde ai pilonul I, economic, și acolo am transferat responsabilități unei birocrații europene. NATO este interguvernamental, deci statele rămân tot timpul în control 100% pe propria lor securitate. Când sunt proceduri și le agreăm, cum este controlul spațiului aerian, și anumite ordine se dau de la NATO, este OK, dar chiar și în situații de felul acela, repet, dacă NATO din tot felul de motive, poate tehnice, poate de altă natură, nu e capabil să acționeze, eu pot, am bază legală și am și legimitatea morală că îmi apăr propria țară, deci nu trebuie să stau după toate procedurile astea ale Alianței”, a continuat el.

Iulian Fota: Avem interese legate de R. Moldova, care nu sunt acoperite de NATO

„NATO niciodată nu o să se suprapună 100%. Avem interese legate de Republica Moldova, care nu sunt acoperite de NATO și unde noi suntem liberi și suverani și putem acționa după cum e de cuviință, iarăși, ținând cont de o serie întreagă de chestiuni, dar nu suntem legați de mâini și de picioare. Uneori am impresia că ne ascundem după NATO”, a mai declarat Iulian Fota.