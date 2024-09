Ligia Deca: Activitatea didactică cu prezență fizică va fi suspendată acolo unde situația o impune

Ligia Deca (PNL), ministrul Educației, a anunțat că predarea cu prezență fizică în școli poate fi suspendată acolo unde riscă să pună în pericol elevii și personalul. Aceasta a mai precizat că a solicitat inspectoratelor școlare să ofere școlilor tot sprijinul de care ar putea avea nevoie.

Ministrul Deca, precizări în contextul furtunii care lovește România

„Date fiind condițiile meteorologice nefavorabile anunțate, pentru siguranța copiilor și a personalului din unitățile de învățământ, astăzi am solicitat inspectorilor școlari generali din țară:

🔵 Monitorizarea, îndeaproape, a situației în teritoriu: acces îngreunat către unitățile de învățământ, lipsa alimentării cu energie electrică, gradul de afectare a infrastructurii educaționale în urma averselor;

🔵 Transmiterea în regim de urgență către reprezentanții Ministerului Educației a oricărei situații care ar putea genera suspendarea sau desfășurarea procesului educativ în sistem online/hibrid;

🔵 Transmiterea, către conducerile unităților de învățământ, a necesității ca toate echipamentele IT să fie deconectate de la sursele de alimentare cu energie electrică, pentru a evita defectarea acestora în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică;

🔵 Comunicarea eficientă și transparentă cu părinții/reprezentanții legali ai copiilor în ceea ce privește situația unităților de învățământ, în special în cazul în care procesul educativ este afectat;

🔵 Punerea la dispoziție, de către ISJ/ISMB, în cursul zilei de mâine, începând cu ora 8.00, a unui număr de telefon unde să poată fi semnalate situațiile urgente generate de condițiile meteorologice nefavorabile, în care pot fi implicați copii și familiile acestora.

Activitatea didactică cu prezență fizică va fi suspendată acolo unde situația o impune.

Siguranța copiilor și a întregului personal din școli este prioritară și solicit inspectoratelor școlare să ofere școlilor tot sprijinul de care ar putea avea nevoie în gestionarea eventualelor situații neplăcute pe care condițiile meteo nefavorabile le-ar putea genera”, a transmis ministrul Ligia Deca, într- pe Facebook.

Evacuări preventive în Galați, din cauza furtunii

Potrivit unui comunicat al IGSU, persoanele aflate în zonele de risc din 23 de localităţi gălățene vor fi evacuate preventiv. Localităţile sunt: Băneasa, Bălăbăneşti, Bereşti, Bereşti-Meria, Barcea, Corod, Corni, Costache Negri, Cudalbi, Cuza Vodă, Fârţăneşti, Folteşti, Frumuşiţa, Griviţa, Jorăşti, Măstăcani, Pechea, Piscu, Slobozia Conachi, Suhurlui, Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu și Valea Mărului.

„La Slobozia Conachi a început evacuarea persoanelor cu dizabilităţi. Primarul a anunţat deja prin portavoce populaţia despre evacuarea persoanelor aflate în zonele de risc. Pompierii, militarii şi jandarmii ajută la evacuare. Toleranţă zero faţă de cei care refuză evacuarea. Fără niciun fel de compromis. Cu toţii, trebuie să înţeleagă că viaţa are prioritate. Am stabilit deja să se facă două breşe în zona Izvoarele pentru ca apa să aibă unde să se scurgă”, , pe Facebook, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea.

De altfel, ministrul Mediului, Mircea Fechet (PNL), a anunțat că pentru județul Galați starea de alertă . „Județele Galați și Vaslui doar ce au depășit un episod similar, iar particularitatea acelei regiuni este aceea că multe cursuri de apă sunt încă colmatate”, a mai precizat acesta.