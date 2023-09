Mai mulți români care aveau bilete cumpărate la Wizz Air au avut parte de o umilință imensă chiar pe aeroport

Pe rețelele de socializare, o româncă a povestit situația prin care ea și alte persoane au trecut, dorind să călătorească cu Wizz Air. Este prima situație de acest gen de când călătorește cu compania low – cost din Ungaria.

În total au fost 3 pasageri și un baga de cală, care urmau să zboare de la Aeroportul “Henri Coandă” Otopeni până la Treviso, Italia. După ce au fost la ghișeu pentru a lăsa bagajul de cală, au fost infornați că doar un singur pasager poate zbura, iar ceilalți trebuie să se reprogrameze pentru altă zi. Nu au primit vreo atenționare pe e-mail.

Situația incredibilă prin care au trecut mai mulți români în ceea ce privește un zbor cu compania Wizz Air

„Azi: 3 pasageri, 1 bagaj cală, ruta OTP – Treviso, fără nici o atenționare prealabilă pe mail/sms, ajungem la ghiseu pt a lăsa bagajul și ni se comunică sec: nu puteți zbura, doar dna ar putea (adică eu, care aveam bagaj cală), ceilalți nu, mergeți să vă reprogramați în altă zi. What? De ce? Nu am fost anunțați! Răspuns: vă anunț eu acum. La alt ghișeu: mâine poate dacă vă găsim loc, sau pe un aeroport alăturat, Roma (Roma vs Treviso). Am refuzat și am cerut o explicație, mi s-a zis să ma duc la reprezentanții Wizz air, la sediul din Budapesta (da, chiar așa) să rezolve ei”, a povestit femeia, potrivit .

Mai apoi, femeia a revenit la ghișeu, acolo unde a fost tratată într-un mod cu totul nepotrivit. Aceasta a fost jignită de reprezentanta de la ghișeu, la fel și mama ei.

„Înapoi la ghișeu: o femeie (nu pot spune doamnă uneia cu limbaj și atitudine de pe centură) ne a vorbit într-un mod inadmisibil, a refuzat să spună cum se numește (‘ce vă interesează?!’) deși trebuia să aibă un ecuson pt identificare (logic că voiam să o reclam). Mi-a spus că sunt impertinentă, nesimțită, mamei că e surdă că n-a priceput ce zice ea, și că-i recomandă un doctor, că ea cum se face selecția în avion (s-a schimbat aeronava cu una mai mică), că și așa nu pricepem și n-are rost.

A văzut că nu renunț și că îmi cunosc drepturile și a printat niște bilete pe care mi le a fluturat, mi le a arătat și a zis: vezi cum arată? Nu am de gând să ți le dau pt că ești o nesimțită (și chiar nu i zisesem nimic jignitor, am spus că vreau locul plătit în avion, nu doresc amânare, și că pierd cazare/mașină în valoare de 2500 euro, iar dacă Wizz îmi anulează nejustificat accesul să îmi plătească paguba.)”, a mai povestit femeia.

În cele din urmă, femeia de la ghișeu i-a dat biletele, precizând că nu ar fi meritat asta. Ajunsă la poarta de îmbarcare, utilizatoarea a avut un șoc. Mulți pasageri aveau doar bagaj de cabină și nu de cală, așa că nu au avut acces să urce în avion.

Multor români nu li s-a permis să zboare, deși aveau bilete

Mai mult, în avion, unii pasageri aveau alocat același loc de două ori. În momentul în care scria postarea, femeia se afla de avion, în care nu au urcat toți călătorii. Întârzierea a fost de o oră. Aproximativ 40 de persoane nu au fost îmbarcate în avion.

„1 oră înârziere și se pare că scandal la îmbarcare, , ~40 persoane nu au fost îmbarcate. Unii erau în grup si am plecat doar o parte. De neiertat… sa lasi persoanele să treacă de security, să astepte în aeroport 2 ore… și la îmbarcare să le refuzi zborul.. că nu mai sunt locuri”, și-a încheiat utilizatoarea postarea, care a strâns sute de comentarii.

Mulți utilizatori au fost șocați de cele relatate de femeie. Unii au îndemnat-o să facă o plângere împotriva personalului din aeroport. Alții au trecut prin experiențe similare cu Wizz Air, pe alte rute.