Marcel Ciolacu, la ceremonia de sfințire a Capelei Ortodoxe de la Palatul Parlamentului: Reprezintă atât un loc de închinare și reflecție pentru cei care activează în Parlamentul României, cât și un simbol al valorilor noastre naționale (VIDEO)

Premierul a susținut și un discurs la sfințirea Capelei Ortodoxe, unde a spus că „această capelă nu este doar un loc de liniște și refugiu în fața provocărilor și tensiunilor zilnice, ci un simbol al angajamentului nostru față de valorile naționale”.

“Am deosebita onoare să particip, azi, la un moment istoric marcat de binecuvântarea capelei ortodoxe din Parlamentul României, de către preafericitul părinte patriarh Daniel a cărui dăruire, tenacitate și energie neobosită, în realizarea binelui comun, m-a inspirat întotdeauna și mi-a conferit privilegiul unei colaborări sincere și temeinice în beneficiul întregii societăți românești.

La acest moment, cu profunde semnificații spirituale, îl felicit pe colegul și prietenul meu Alfred Simonis, președinte al Camerei Deputaților, pentru inițiativa de înființare a acestei capele ortodoxe în forul legislativ suprem al țării.

Această capelă reprezintă atât un loc de închinare și reflecție pentru cei care activează în Parlamentul României, cât și un simbol al valorilor noastre naționale, într-o lume în care credințele și valorile tradiționale sunt adesea trecute în plan secund, această capelă este mărturia rolului crucial pe care spiritualitatea îl are în viața noastră cotidiană.

În final, această capelă nu este doar un loc de liniște și refugiu în fața provocărilor și tensiunilor zilnice, ci un simbol al angajamentului nostru față de valorile naționale. Sper că acest spațiu sacru îi va inspira și va întări pe toți cei care îi trec pragul, aducând lumină și înțelepciune în călătoria noastră comună spre binele întregii societăți. Așa să ne ajute Dumnezeu”, a spus Marcel Ciolacu.

Preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, , a fost cel care .

„Este vorba de un spaţiu în incinta clădirii Parlamentului, este vorba de un memorandum care a fost astăzi aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, la solicitarea mea, pentru a identifica acel spaţiu. Am rugat secretarul general să identifice un spaţiu care poate avea această destinaţie, de capelă ortodoxă, în incinta Parlamentului. Cred că suntem ultimul Parlament, din Europa cel puţin, care nu are un astfel de spaţiu. Ştiu că e o idee mai veche, s-a mai discutat despre ea, nu e neapărat o premieră acum. Ne dorim şi am identificat, măcar de principiu, un astfel de spaţiu, am avut o corespondenţă şi cu Patriarhia Română şi, cel mai probabil, la finalul acestei luni, mai exact pe 25 martie, de Buna Vestire, vom inaugura, vom sfinţi acea capelă”, a explicat Simonis, la Palatul Parlamentului, transmite .